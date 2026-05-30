Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rumanía reúne a su consejo de defensa para analizar el impacto de un dron ruso

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha convocado este viernes una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional para analizar las "implicaciones de seguridad" del impacto de un dron contra un edificio residencial en la ciudad de Galati, cerca de las fronteras con Ucrania y Moldavia, un suceso que ha dejado dos heridos y del que Bucarest ha acusado directamente a Rusia.

El organismo ha publicado un breve comunicado en el que ha indicado que el presidente ha convocado este encuentro a las 11.00 horas (la 10.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares) en el Palacio de Cotroceni, de cara a "analizar las implicaciones de seguridad causadas por el incidente con un dron en Galati y las medidas para reforzar la defensa del espacio aéreo rumano".