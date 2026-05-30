EEUU
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes
Desde su lanzamiento, estos operativos que empezaron en agosto han dejado a menos de 10 sobrevivientes y más de 190 muertos
EFE
El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes que una fuerza conjunta militar realizó un ataque letal contra una embarcación vinculada a organizaciones catalogadas por Washington como terroristas, matando a los tres tripulantes de la nave.
La operación fue realizada por el Comando Sur bajo el operativo Lanza del Sur, mientras la lancha transitaba en aguas internacionales del Pacífico, en cercanías a Colombia.
El ataque causó la muerte de tres hombres identificados por el mando militar como "narcoterroristas", mientras que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.
Este fue el tercer ataque de este tipo de la semana, el primero, informado el martes, dejó a dos sobrevivientes, situación poco usual en estos operativos que desde su lanzamiento en agosto han dejado a menos de 10 sobrevivientes y más de 190 muertos.
EEUU lanzó la misión el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.
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