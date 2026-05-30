Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

La UE condena el ataque iraní con drones a Kuwait

La Unión Europea condenó este viernes los ataques iraníes con misiles y drones contra territorio de Kuwait, lo que consideró una "grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región" y pidió a Irán que cese sus ataques a países del Golfo. "La UE condena enérgicamente el último ataque de Irán contra el Estado de Kuwait, que viola su soberanía de acuerdo con el Derecho Internacional, y reitera su plena solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Kuwait", se lee en un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

Kuwait denunció este jueves ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.