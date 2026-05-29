La Casa Blanca compara a inmigrantes con extraterrestres en una web gubernamental

En la Casa Blanca queda tiempo para los juegos de palabras. El polisémico término 'alien' -extraterrestre o extranjero en inglés- ha sido el escogido por la Administración Trump para contar a los ciudadanos en la web gubernamental las amenazas que suponen los inmigrantes, a los que comparan con seres venidos del exterior del planeta.

Bajo el epígrafe 'They walk among us' -'Ellos caminan entre nosotros'-, el documento expone que "durante 60 años", el Gobierno de EEUU ha mantenido un secreto celosamente guardado que no es otro que los 'alien' que "han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria". "Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias aparentemente humanas y normales; con una excepción, no pertenecen aquí", continúa.

La página contiene un mapa de EEUU interactivo en el que enumera las localidades donde han sido detenidos los 'aliens' así como su país de procedencia. El recuentro es de 3.130.000 en un marcador que no cesa de ascender.

Invitación a la denuncia

En el mismo tono de sarcasmo y ofensa, el documento oficial invita a la ciudadanía a "denunciar 'aliens' sospechosos" para, a continuación, facilitar el número del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). "Si has presenciado una abducción, no te alarmes, el extraterrestre está en buenas manos", se lee en la página, que añade: "Nos encargaremos de ello y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen".

Tras exponer que millones de estas personas "llegaron al amparo de la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad", el texto hace referencia a la falta de diligencia de "innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo". Acusa a los anterirores mandatarios de "acelerar y encubrir" la invasión en lugar de brindar seguridad a los ciudadanos estadounidentes.

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Es a continuación cuando el presidente Trump - al que describen como "audaz", "sin miedo" y "sin resentimientos"-, es presentado como "el hombre que finalmente tuvo el valor de decir la verdad" y en señalar "el verdadero peligro que los extranjeros representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación".