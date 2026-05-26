Accidente ferroviario
Al menos cuatro muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica
Agencias
Bruselas
Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, tras chocar este martes un autobús escolar contra un tren de pasajeros en un paso a nivel a la altura de Buggenhout, en la región de Flandes, al norte de Bélgica, según informa la prensa local.
El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 8:15, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout, informó HLN. Poco después, una fuente oficial declaró a VRT que había varios muertos y que en el minibús viajaban siete niños, el conductor y un acompañante adulto.
Según diversas fuentes, el número de fallecidos ascendería a cuatro. Un balance que, por el momento, sigue siendo provisional.
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