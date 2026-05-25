La ola de calor pone en alerta al Reino Unido con temperaturas que superarán los 35 grados

La ola de calor está dejando temperaturas nunca vistas en un mes de mayo en el Reino Unido. La Oficina Meteorológica (Met Office) ha alertado este lunes de que los termómetros superarán los 35 grados en algunas zonas del país, más de dos grados por encima del máximo registrado hasta ahora en esta época del año. "El récord actual para mayo es de 32,8 °C [registrado por última vez en 1944]. Los récords suelen batirse por décimas de grado, lo que convierte a esta ola de calor en un hecho sin precedentes", han asegurado sus portavoces.

Gran parte del país se encuentra en alerta sanitaria amarilla o naranja por las altas temperaturas, especialmente en el centro y en el sur de Inglaterra, incluido Londres. Las autoridades han pedido extremar la precaución, especialmente a aquellos que están aprovechando la festividad de este lunes para hacer actividades al aire libre. "Sabemos que incluso un calor moderado puede provocar graves problemas de salud, por lo que es importante que todos tomemos unas sencillas precauciones mientras disfrutamos del buen tiempo durante los próximos días", ha asegurado una portavoz de la agencia de seguridad sanitaria británica (UKHSA).

Cola frente a un puesto de helados en un festival medieval en el castillo de Leeds, durante la actual ola de calor en el Reino Unido, / TOLGA AKMEN / EFE

Las temperaturas ya registraron niveles poco habituales este domingo. Algunas zonas de Londres superaron los 32 grados, algo que no se veía desde hace casi 80 años. La Oficina Meteorológica ha alertado de que las temperaturas también serán elevadas durante la noche, con la posibilidad de sufrir "noches tropicales" por encima de los 20 grados. En Londres se ha alcanzado este lunes la temperatura nocturna más alta en un mes de mayo, con 19,4 grados.

Fenómenos más habituales

Los meteorólogos alertan de que estos fenómenos se producirán de forma cada vez más habitual en el Reino Unido, debido al cambio climático. Según un estudio publicado por la Oficina Meteorológica el verano pasado, la probabilidad de batir el récord para un mes de mayo es tres veces mayor de lo que habría sido en un clima no afectado por las emisiones de gases de efecto invernadero. "Lo que antes era un fenómeno que ocurría aproximadamente una vez cada 100 años, ahora ocurre aproximadamente una vez cada 33 años", señalan los expertos.

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Las temperaturas inusuales registradas en esta época de mayo son una advertencia de lo que se prevé un verano especialmente caluroso en las islas británicas. La probabilidad de que se produzca el fenómeno de 'El Niño', el cual intensifica las olas de calor, es cada vez mayor. La peor parte de este fenómeno está prevista para 2027, aunque sus efectos se empezarán a notar en los próximos meses. Estos cambios están provocando nuevos hábitos en la población, con una demanda cada vez mayor de aires acondicionados en ciudades como Londres.