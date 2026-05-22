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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Metsola insta a la UE a no atrasar la adhesión de Ucrania
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidió este jueves a los Veintisiete que se adapten al rápido ritmo con el que Ucrania está avanzando en las reformas requeridas para adherirse a la Unión Europea (UE) y abogó por acelerar el proceso para abrir las puertas tanto a ese país como a Moldavia.
Al ver "que un país que está en guerra, porque ha sido invadido, es capaz de ponerse al día de manera tan impresionante con la cantidad de trabajo legislativo y técnico que a otros países les lleva una década, no podemos mirar a otro lado y no adaptarnos a ese ritmo", dijo la política conservadora maltesa en una intervención en el foro de seguridad Globsec que se celebra en Praga.
Aunque sin aventurarse a dar alguna fecha de acceso, Metsola reconoció que, ante los esfuerzos de Kiev y por el hecho de que está "luchando por nuestra seguridad", sería erróneo atrasar la entrada de Ucrania.
Ucrania insta a aliados a contribuir a la defensa del país, en línea con propuesta de Rutte
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, instó este jueves a todos los miembros de la OTAN a contribuir a la defensa del país, después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendiera un apoyo a Kiev más equilibrado dentro de la Alianza y propusiera que los aliados concedan a la nación invadida un 0,25 % de su PIB anualmente. "Ucrania ya no solo pide ayuda. Somos un contribuyente a la seguridad, un donante y un socio dispuesto a compartir nuestra experiencia con los aliados", señaló Sibiga en un mensaje de la red social X tras participar con sus homólogos en una reunión informal del Consejo OTAN-Ucrania en Helsingborg. El jefe de la diplomacia ucraniana recalcó que un mayor gasto en defensa "es una garantía de paz", y animó "a cada miembro de la OTAN a contribuir a la defensa de Ucrania".
España acusa a Rusia de desinformar y provocar ante el uso de drones en países bálticos
El Gobierno de España ha expresado este jueves su solidaridad con Estonia, Letonia y Lituania por la "campaña de intimidación y desinformación" por parte de Rusia y sus "provocaciones" ante el uso de drones en el espacio aéreo de los países bálticos. En una nota de prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que tanto la "desinformación" como las "reiteradas incursiones de drones" en el citado espacio aéreo "son provocaciones condenables que solo buscan aumentar la tensión en la región" por parte de Rusia, que continúa en guerra con Ucrania. España ha subrayado además su "firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN", así como su apoyo a Ucrania "en la defensa de su soberanía y en la búsqueda de una paz justa y duradera". Los Gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania han denunciado recientemente el paso de drones en el espacio aéreo de sus respectivos países, algunos de ellos ucranianos desviados y otros de origen desconocido, y han acusado a Rusia de pretender desinformar y sembrar la división con esta cuestión.
Zelenski visita frontera con Bielorrusia y advierte a Minsk para que no ataque a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este jueves una zona del norte de Ucrania cercana a la frontera con Bielorrusia, donde pasó revista con las autoridades regionales a los trabajos para reforzar la defensa en el área y advirtió a Minsk de que Ucrania responderá de forma contundente ante cualquier acción agresiva desde territorio bielorruso.
La visita coincide con los ejercicios conjuntos con armamento adaptado para portar munición nuclear que llevan a cabo los Ejércitos de Rusia y Bielorrusia en territorio bielorruso y se produce en el contexto de las advertencias de Zelenski sobre las supuestas presiones que estaría ejerciendo el Kremlin sobre Minsk para implicarse en la guerra.
Tres muertos en un ataque ucraniano contra una locomotora en la región rusa de Briansk
Tres personas murieron este jueves en un ataque ucraniano con drones contra una locomotora de maniobras en una estaciones de trenes de la región rusa de Briansk, informó la empresa Ferrocarriles de Rusia.
Según la nota oficial, los fallecidos son un maquinista de 50 años, su ayudante de 48 años, y el hijo del último, que trabajaba de mecánico.
Putin preside primeros ejercicios en Bielorrusia con armamento nuclear táctico-estratégico
El líder ruso, Vladímir Putin, presidió este jueves por vídeoconferencia junto a su colega bielorruso, Alexandr Lukashenko, las primeras maniobras nucleares con armamento táctico-estratégico en territorio de Bielorrusia, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).
"En el marco de los ejercicios realizamos el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en el empleo de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas", explicó Putin por la televisión estatal.
Kiev dice haber infligido un centenar de bajas a Rusia en ataque a la base del FSB en Jersón
Un ataque del Centro de Operaciones Especiales 'A' del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra una base del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en la parte ocupada de la región ucraniana de Jersón ha causado alrededor de un centenar de bajas entre el personal ruso, según dijo en sus rede sociales el presidente Volodímir Zelenski.
Rutte defiende un apoyo más equilibrado a Ucrania entre los socios de la OTAN
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió este jueves en Revigne, en el sur de Suecia, que el apoyo a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica sea más equilibrado, pues hay naciones que han dedicado más medios que otras en la ayuda militar al país invadido por Rusia.
Rutte no dio ejemplos de naciones que destacen por su escaso apoyo a la resistencia de Kiev frente a la agresión rusa, pero justificó en la existencia de esa disparidad su propuesta de que los aliados concedan a Ucrania el 0,25 % de su PIB anualmente.
Moscu niega que los ataques ucranianos a refinerías rusas reduzcan el suministro
El Kremlin negó este jueves que los múltiples ataques a las refinerías rusas sean capaces de reducir los suministros de combustible rusos.
"No, el Kremlin no ve tal riesgo. Si bien la producción de combustible podría disminuir en algunas zonas, esto se debe en parte a los trabajos de mantenimiento estacional", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Merz pide a la UE un estatus de país "miembro asociado" para Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), crear el estatus de "miembro asociado" para Ucrania.
En la misiva, publicada este jueves en la edición alemana de Politico, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de "miembro asociado para Ucrania".
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