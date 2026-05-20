Estados Unidos propone a Cuba elecciones libres y el repliegue de los militares a cambio de una nueva era de colaboración

Estados Unidos ofreció este miércoles a Cuba algo que en principio sus autoridades no parecen dispuestas a cumplir: una "nueva relación" bilateral que precedida por elecciones libres y un repliegue de los militares en el control de la economía de la isla. El secretario de Estado, Marco Rubio, le habló al "pueblo cubano" en español, la lengua de sus padres, que fueron a Miami antes de 1959, el año del triunfo revolucionario. Y si bien debería ser el presidente Miguel Díaz-Canel, o el ministerio de Exteriores, el encargado de una eventual respuesta, el verdadero receptor de un mensaje emitido en nombre de Donald Trump está en los dueños de los teléfonos inteligentes, que son millones.

Según Rubio, las penurias que atraviesa la mayor de las Antillas es responsabilidad del Gobierno. "La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben, mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones". El "verdadero" motivo de la falta de electricidad, combustible y alimentos es, según el responsable de la diplomacia de EEUU, "porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo".

La "verdad" del sufrimiento tiene para Rubio una salida. "Les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor".

Señaló al respecto que hace 30 años, el general Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA que "es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos". La misma "con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su Gobierno actual". Y, "mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba". Obtienen ganancias de "hoteles, construcciones, bancos, tiendas, e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos". De las remesas que envía la migración "ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de GAESA nada llega a ustedes".

El lenguaje del secretario de Estado invita a la indignación de aquellos que puedan leer en sus teléfonos el mensaje: "en vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos". Como si deseara una reacción social a la situación, un peligro latente en medio de los apagones y la escasez, Rubio fustigó la represión contra "cualquiera que se atreva a quejarse" e invitó a construir una sociedad sin "temor a la cárcel" o el exilio.

La "nueva Cuba" debe permitir que "no solo el Partido Comunista de Cuba" pueda ser "dueño" de una estación de televisión o de un periódico. Los habitantes deberían tener "la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo". Eso, añadió, "no es imposible" ya que existe "en las Bahamas, en la República Dominicana, Jamaica e incluso a tan solo 90 millas, en Florida". Lo único que se interpone para alcanzar ese horizonte "son quienes controlan su país".

Rubio reiteró por último la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que debe ser distribuida directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otro grupo caritativo. El martes, un funcionario estadounidense informó que ambos países sostuvieron conversaciones en La Habana para coordinar la entrega de la ayuda.

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Fecha emblemática

El anuncio se conoce en medio de la expectativa por una posible acusación judicial contra Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al rescate, en 1996. El Gobierno sostiene que los cuatro tripulantes fallecidos eran entrenados por la CIA. El mensaje circuló además un 20 de mayo, día en que terminó la ocupación norteamericana de la isla y comenzó una era republicana que las actuales autoridades cubanas denigran. "En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy, ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables". La era republicana es objeto de numerosas críticas pero también valoraciones por parte de distintas formas de disidencia. Díaz-Canel ofreció la interpretación oficial del pasado: "Intervención, injerencia, despojo, frustración".