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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión

Emiratos Árabes ha denunciado un ataque con dron que se desató un incendio "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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