Casa Blanca
El Senado de EEUU frena una partida de millones de euros para el Salón de Baile de Trump
La Cámara Alta estadounidense retira 344 millones de euros destinados a seguridad que podrían financiar el polémico proyecto del presidente
EFE
El Senado de Estados Unidos ha eliminado una partida de gastos, de unos 344 millones de euros, de los fondos de seguridad que podrían haberse utilizado para el Salón de Baile de la Casa Blanca, poniendo en peligro los esfuerzos republicanos por destinar dinero público al polémico proyecto del presidente, Donald Trump.
La decisión supone un serio revés para Trump, que considera el Salón de Baile uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial.
Los republicanos habían solicitado estos fondos para fines de seguridad, aludiendo al intento de asesinato contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, aunque el presidente ha insistido en que las obras del Salón de Baile se financiarán a través de la contribuciones de donantes privados.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró tras conocerse el freno en la Cámara Alta que "los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del Salón de Baile multimillonario de Trump. Los demócratas del Senado contraatacaron y frustraron su primer intento".
"Los demócratas seguiremos luchando contra esto por todos los medios a nuestro alcance (...) en cualquier otro lugar donde los republicanos intenten saquear el dinero que los estadounidenses han ganado con tanto esfuerzo para financiar el palacio dorado de Trump. El contraste no podría ser más claro: los demócratas luchan por las familias estadounidenses; los republicanos luchan por Trump", añadió Schumer.
Arquitectura y previsiones
La construcción del Salón de Baile se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos del segundo mandato de Trump. A la polémica por haber demolido el Ala Este de la Casa Blanca sin ningún tipo de permiso para construir el Salón de Baile, se suman las dudas arquitectónicas y estilísticas del proyecto, entre otros motivos, por su tamaño, mucho mayor que el resto del complejo presidencial.
Con todo, Trump anunció esta semana que el Salón de Baile se inaugurará en septiembre de 2028. "Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.
Y añadió que "se encuentra en construcción, adelantado al cronograma previsto, y será la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos".
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