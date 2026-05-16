Israel confirma la muerte del líder del brazo militar de Hamás en Gaza en un ataque aéreo

Sin conseguir derrotar a Hamás, Israel ha logrado eliminar a todos los líderes que participaron en las masacres del 7 de octubre de 2023. Aún pendiente la confirmación del grupo, el jefe del brazo militar de Hamás, Izz al Din al Haddad, habría sido asesinado este viernes en Ciudad de Gaza en un ataque israelí que también ha matado a siete personas y herido a decenas. "Uno de los principales artífices de la masacre del 7 de octubre", han señalado en un comunicado conjunto el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, este viernes. Este sábado por la mañana las mezquitas de Gaza han anunciado el "martirio" del actual jefe militar del grupo en el enclave palestino.

"Al Haddad fue responsable del asesinato, el secuestro y los daños infligidos a miles de civiles israelíes y soldados" del Ejército israelí, han dicho en el comunicado conjunto Netanyahu y Katz, este viernes. “Mantuvo a nuestros rehenes en un cautiverio brutal, orquestó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a implementar el acuerdo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza”, ha añadido. El supuesto ataque contra al Haddad que se ha dado en un edificio residencial en el barrio de Rimal de la capital de la Franja también supone una violación del frágil alto el fuego en vigor en el enclave.

Júbilo entre los exrehenes

El personal médico de Gaza informó este viernes que al menos siete personas, incluidas tres mujeres y un niño, habían muerto y otras 50 habían resultado heridas en los ataques aéreos contra un apartamento y un vehículo, pero no está claro si Haddad se encuentra entre los fallecidos. El Ejército israelí, sin embargo, ha confirmado la eliminación del jefe militar de Hamás en Gaza, aunque el grupo no se ha pronunciado. Varios exrehenes han estallado de júbilo al conocer la noticia. "A cada perro le llega su día, y tú eres un pedazo de perro", ha escrito la exrehén, la soldado Liri Albag. "Este es un cierre muy importante para mucha gente: él planeó el 7 de octubre, asesinó a mis amigos y a muchas otras personas queridas, planeó mi secuestro y también me retuvo en los túneles de Hamás", ha añadido su compañera de cautiverio, la soldado Emily Damari.

Como suele ocurrir con los líderes de Hamás, se conocen pocos detalles sobre su vida. Ha sido miembro del brazo militar del grupo desde su fundación en 1987. Según The Jerusalem Post, durante la guerra contra Gaza, "Haddad se movió entre numerosos escondites, estuvo muy involucrado en la red de rehenes en la Franja y se rodeó de rehenes en un intento por evitar los ataques" de las tropas israelíes. Una de sus pocas apariciones en público fue en enero del año pasado en una entrevista en Al Jazeera, donde habló sobre su papel en la planificación del ataque del 7 de octubre. Haddad ha sobrevivido a seis intentos de asesinato por parte de Israel, pero dos de sus hijos murieron durante esta ofensiva militar israelí, que se ha cobrado más de 72.000 víctimas mortales.

Intensificación de los ataques

Desde que Israel detuvo sus bombardeos conjuntos con Estados Unidos en Irán, Israel ha intensificado sus ataques en Gaza durante las últimas semanas. Este jueves Netanyahu confirmó que su Ejército controla más del 60% del territorio gazatí en una clara violación de la tregua que establecía que sus tropas debían retirarse progresivamente y que la zona que quedaría bajo su control era en proporción mucho menor. Según ha confirmado la experta en sistemas de información geográfica de Médicos sin Fronteras, Laurie Bouvier, al medio israelí Haaretz, Israel cada vez controla mayor porción de tierra. En octubre, era alrededor del 53% del territorio de la Franja, mientras que ahora esta cifra se ha ampliado hasta el 57-58%.

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En las últimas 24 horas, al menos 13 personas han muerto en toda la Franja de Gaza como resultado de los ataques israelíes y 57 han resultado heridos, según las cifras del ministerio de Sanidad. Con la atención puesta en Irán y en el Líbano, las conversaciones entre Israel y Hamás, mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar, han pasado a un segundo plano en las últimas semanas. El diálogo para impulsar el plan de posguerra de Trump para Gaza lleva meses estancado, mientras Israel continúa llevando a cabo ataques diarios contra el territorio palestino y expandiendo su control militar.