Italia
Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga
Siete personas se encuentran en estado grave y el sospechoso pudo ser detenido posteriormente
Un hombre al volante de un vehículo embistió este sábado a varias personas en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos heridos, dos de ellos en estado grave, según ha informado la agencia estatal italiana Ansa.
Tras el atropello, el conductor abandonó el coche y trató de escapar a pie. Durante la huida, atacó con un arma blanca a una persona que intentó frenarlo, de acuerdo con la agencia italiana Ansa. Poco después fue interceptado y detenido por la policía.
Los testigos han descrito escenas de pánico total y una persecución del supuesto atacante que involucró a varios ciudadanos que estaban en la escena. "Mientras intentaba socorrer a una señora con las piernas amputadas, él empezo a huir. [...] murmuraba algo pero no en italiano", ha relatado un testigo.
"Hemos visto al conductor, aceleró de repente. Iba al menos a 100 kilómetros. Luego vimos a personas saltar por los aires", ha dicho otro.
Por su parte, las autoridades han llamado a la calma. "Habrá que investigarlo, pero es un incidente dramático", ha afirmado el alcaldesa, Massimo Mezzetti, sin confirmar la naturaleza del episodio. "En este momento [el atacante] se encuentra en la comisaría y le están interrogando", ha añadido.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el supuesto atacante sería un ciudadano italiano de origen africano de unos treinta años, sin antecedentes penales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
- Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, sobre la agresión sexual a una paciente de Can Misses: 'El agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro
- La mujer agredida sexualmente mientras estaba ingresada denunciará al Hospital Can Misses de Ibiza por falta de seguridad
- Playas de Ibiza: Sant Josep podrá multar con 750 euros a los clientes de los vendedores ambulantes
- Los bomberos rescatan a 10 jóvenes atrapadas en un ascensor de un hotel en Ibiza
- Ingresa en prisión provisional y sin fianza el acusado de agredir sexualmente a una mujer en el Hospital Can Misses de Ibiza