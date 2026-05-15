Lula recupera la ventaja en las encuestas en Brasil y se beneficia del escándalo de la familia Bolsonaro

Después de una serie de derrotas políticas en el Congreso que habían sembrado pesimismo, Luiz Inacio Lula da Silva recibió esta semana una módica brisa de esperanza de cara a los comicios de octubre en los que pone en juego su reelección. Los brasileños se toman muy en serio las encuestas y según la consultora Quaest, el presidente ha mejorado su imagen. La intención de voto supera ahora en un punto a su rival, el senador Flavio Bolsonaro, quedó con un 41%. Es casi un empate técnico. Otras mediciones son más optimistas. De acuerdo con el sondeo de Atlas Intel, lo derrotaría con cierta holgura en un segundo turno. Las opiniones suelen ser inestables en el gigante sudamericano y todo puede cambiar. Por el momento, Lula retomó la delantera, aunque muy cerca de su contendiente, beneficiado por los efectos de su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. El multimillonario republicano evitó cualquier insinuación de apoyo a la ultraderecha brasileña, y eso para el Gobierno ha sido un verdadero triunfo.

Lula ha ganado terreno por una serie de medidas económicas como el plan para renegociar deudas de tarjetas de crédito en un país donde el 80% de las familias ha experimentado problemas. Además, el Gobierno apostó por el subsidio del combustible diésel. Lo último que quiere en vísperas del inicio de la campaña es una protesta de los camioneros. También decidió eximir del impuesto a las ganancias a los ciudadanos con ingresos de hasta 1.000 dólares en un intento de ganarse la confianza de los sectores que aspiran a pertenecer a la clase media. Al mismo tiempo, y a tono con la conversación que mantuvo con Trump, a quien le transmitió la voluntad de redoblar el combate contra los poderosos grupos narco, se autorizó una importante partida presupuestaria de 2.000 millones de dólares que acelere la derrota del PCC y el Comando Vermelho, dos mafias que han pasado del tráfico de drogas a los negocios “blancos” en el mercado inmobiliario y otros rubros.

Pero la mayor expectativa de un crecimiento de la opción electoral de Lula se encuentra por estos días en los problemas que experimenta el propio Bolsonaro. No le alcanza con ser el heredero de los votos de su padre Jair, preso por su papel en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. El clan familiar está en estos momentos en el foco noticioso por las relaciones con Daniel Vorcaro, cuyo Banco Master, en proceso de liquidación, ha sido responsable de uno de los fraudes financieros más importantes de la historia brasileña al superar los 10.000 millones de dólares. El caso Master también salpica a jueces. Sin embargo, es Flavio Bolsonaro quien ahora ha quedado en el ojo de la tormenta por haber recibido al menos 11 millones de dólares de Vorcaro para financiar un proyecto cinematográfico ligado a la familia del expresidente.

Las loas en la pantalla

La revelación de 'The Intercept' ha tenido el efecto de un terremoto político en la ultraderecha y la derecha tradicional. La publicación presentó documentos bancarios y mensajes de audio del senador en los que le pide al banquero, actualmente preso, que transfiera el dinero lo antes posible para garantizar la realización del filme, llamado tentativamente 'Dark horse', y cuyo principal propósito era estrenarlo en vísperas de las elecciones generales del 4 de octubre. "Amas a tu esposa, a tus hijos. Estoy segura de que veneras al Espíritu Santo y a todos los santos, que lloras en bautizos, bodas y funerales. Bajo todo eso, ¿quién eres?", le pregunta una periodista a Jair Bolsonaro al comienzo de Dark Horse. Y el excapitán responde: "Algo que tú nunca has encontrado: un hombre".

En principio, los realizadores de la película esperaban recibir 24 millones de dólares. De acuerdo con el diario paulista 'Folha', a lo largo de todo el guion, de poco más de cien páginas, Jair Bolsonaro "es descrito como una especie de deidad", un "salvador del pueblo brasileño" que quiere eliminar del país a los "buitres", como llama a la prensa, y la "enfermedad infecciosa" del socialismo. Participaron de las negociaciones también el exdiputado Eduardo Bolsonaro, actualmente en Estados Unidos, y el diputado Mario Frias, que fue secretario de Cultura durante el Gobierno del padre.

La respuesta del candidato

El escándalo acorrala al clan. Flávio Bolsonaro tuvo que dar la cara. Dijo que su padre lo llamó a la calma y que cuente la verdad de lo ocurrido. Siempre según el senador, nunca se realizó una reunión con el propietario del Banco Master, aunque hubo un intento de llevar al expresidente a su mansión. Aseguró que está dispuesto a presentar el contrato de financiación de la película si sus abogados lo autorizan.

Su hermano, en tanto, negó haber recibido dinero de Vorcaro para mantenerse en Estados Unidos, como había revelado 'Folha'. "¿Seguirá Flávio Bolsonaro actuando como alguien que mendiga dinero a Vorcaro o tomará otro rumbo?", quiso saber Francisco Leali, columnista del influyente diario 'Estado'. A su criterio, el candidato enfrenta por estas horas "su primera prueba electoral". La línea de defensa del senador "hasta ahora parece diseñada únicamente para aquellos que atribuyen a la familia del expresidente el don de la santidad". Pero a quienes tienen dudas a la hora de votar “puede que no les guste ver que el congresista no solo fue a pedir limosna al Master, sino que además le prometió al investigado estaré contigo siempre".

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Lula, en tanto, es un espectador de lo que podría ser la película de la derrota anticipada de su rival. Lauro Jardim, columnista del diario carioca 'O Globo', informó que parte del Partido Liberal (PL), que había sostenido la candidatura de excapitán del Ejército en 2022, ahora cuestiona la capacidad del hijo para llevar adelante la empresa de retomar el poder. "¿Resistirá la candidatura de Flávio Bolsonaro la primera prueba?", se interrogó en tanto otra periodista de ese medio, Vera Magalhães.