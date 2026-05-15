EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Cuba se abre a valorar ayuda humanitaria de EEUU

El Gobierno cubano ha afirmado este jueves que está dispuesto a "escuchar" la oferta de ayuda humanitaria anunciada por Washington, valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros), si bien ha instado a la Administración Trump a abstenerse de "maniobras políticas" en medio de la crisis de desabastecimiento energético en la isla caribeña por el bloqueo estadounidense.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría. Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio", ha señalado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje en redes sociales.