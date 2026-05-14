La isla de la discordia: Xi advierte a Trump de un choque con Estados Unidos si maneja mal su apoyo a Taiwán

La diplomacia china usa a menudo un lenguaje de madera, neutro, que intenta evitar cualquier uso conflictivo de las palabras, especialmente cuando reciben a dirigentes internacionales en su territorio. Sin embargo, el presidente chino Xi Jinping ha sido este jueves muy directo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita de Estado a China: si Estados Unidos maneja mal su apoyo militar a la isla autogobernada de Taiwán, puede desencadenarse un choque entre las dos potencias.

"La independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles", afirmó el líder chino en el Gran Salón del Pueblo de la capital china. Y añadió que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa", ha manifestado el autócrata chino en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua. "Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos".

Taiwán (República de China) es una isla democrática autogobernada con capital en Taipéi. En ella se refugió el bando perdedor de la guerra civil china, el Kuomintang, mientras que el Partido Comunista Chino dirige con mano de hierro la República Popular de China, con capital en Pekín. Xi Jinping ha prometido recuperar la isla por las buenas o por las malas, y realiza frecuentes maniobras militares intimidatorias. Estados Unidos apoya política y diplomáticamente a Taipéi, aunque mantiene relaciones completas solo con Pekín. Le vende armamento con frecuencia y mantiene la llamada "ambigüedad estratégica", en la que no deja claro si intervendría o no militarmente en caso de invasión china de Taiwán.

Pekín, 14 de mayo, Xi Jinping y Donald Trump frente al Templo del Cielo / Liu Bin / Xinhua News / Europa P / Liu Bin / Xinhua News

El tono de ese mensaje ha contrastado con la sintonía mostrada en los actos públicos. Xi (72 años) ha recibido por segunda vez a Trump (79 años) y le ha agasajado como solo la segunda potencia económica del mundo es capaz: Honores militares con soldados milimétricamente iguales en perfecta formación, un saludo de 21 cañonazos en Tiananmén (Pekín), flores, oropeles y palacios infinitos.

Trump se ha deshecho en halagos hacia el autócrata chino. Son amigos, dice; le respeta porque es "un gran líder" y los dos países tienen juntos por delante un "futuro maravilloso".

Trump viola una de las "seis garantías" a Taiwán

En 1982, Estados Unidos, entonces liderado por el presidente Ronald Reagan, firmó con Taiwán las llamadas Seis Garantías: Estados Unidos no pondría fecha al fin de la venta de armas a Taiwán, no consultaría con China esas ventas, no mediaría entre Pekín y Taipéi, no revisaría la Taiwan Relations Act (la legislación que regula la relación bilateral), no cambiaría su posición sobre la soberanía de Taiwán y no presionaría a la isla para negociar con China.

Trump, sin embargo, ha admitido tratar con el Gobierno chino la venta de armas a Taiwán durante esta cumbre de tres días en Pekín, lo que supone una aparente violación de la segunda de las seis garantías: la de no consultar con la República Popular China las decisiones de armamento defensivo para Taiwán. Justo lo que Reagan quiso evitar para que China no adquiriera poder de veto de facto sobre la seguridad taiwanesa.

Además, ha suspendido el anuncio de la venta de más de 11.000 millones de dólares en armamento a Taipéi para no enfadar a su anfitrión.

La respuesta de Taiwán a la cumbre

Taiwán ha reaccionado rápidamente a la advertencia de Xi y ha elevado también el tono. "Pekín es el único riesgo para la paz y la estabilidad regional", ha dicho el gobierno taiwanés, dirigido por el soberanista Partido Progresista Democrático. China "no tiene derecho a representar a Taiwán en ningún ámbito internacional", ha asegurado la portavoz del Gobierno de Taipéi, Michelle Lee, informa Europa Press.

Lee ha agradecido el respaldo estadounidense y ha afirmado que la isla mantiene contacto estrecho con la delegación de Trump durante la visita, lo que presenta como una señal de que, pese a la presión china, Washington sigue utilizando la cuestión taiwanesa como pieza clave de su estrategia en Asia.

Irán y comercio en la cumbre de Pekín

Más allá de Taiwán, Trump y Xi han abordado en la cumbre la guerra comercial, la crisis de Oriente Próximo y la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según la Casa Blanca, ambos países coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado desde finales de febrero. También en que Irán no debe tener un arma nuclear. Se ha hablado de aumentar las inversiones chinas en Estados Unidos, abrir el mercado chino para empresas estadounidenses y nuevas compras agrícolas.

Como gesto previo a la reunión, Pekín autorizó además la reanudación de exportaciones de carne de vacuno estadounidense a China, una concesión simbólica para intentar sostener la tregua comercial alcanzada el pasado octubre.

Trump ha invitado a Xi a visitarle en Washington el próximo mes de septiembre.