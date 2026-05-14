En la celebración de la Liga
Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar y fomentar el odio" por ondear una bandera palestina en la rúa del Barça
"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", afirma el ministro de Defensa israelí
Redacción
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, criticó este jueves al futbolista Lamine Yamal tras la difusión esta semana de imágenes en las que el jugador del FC Barcelona aparece ondeando una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en la Ciudad Condal. "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirmó el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.
"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", escribió Katz, que añadió que no guardará silencio frente a lo que calificó como "incitación contra Israel y contra el pueblo judío". Katz también expresó su expectativa de que el FC Barcelona "se desmarque de los hechos y deje claro, de forma inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".
Sus declaraciones se producen después de que el jugador, de 18 años, protagonizara esta semana una de las imágenes más comentadas de la celebración del título liguero en Barcelona, al ondear durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado. El gesto fue posteriormente difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores, y ha generado un amplio impacto en redes sociales.
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