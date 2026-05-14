Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski plantea una Europa militarmente autónoma dentro de una OTAN fuerte

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció hoy a Estados Unidos y a la Unión Europea su ayuda ante la agresión rusa y planteó la necesidad de que los 27 sean más autónomos militarmente dentro de una OTAN fuerte. "Hay que demostrar que la OTAN es fuerte y no se desintegrará. Además, no temamos hablar de una UE que puede confiar en sus propias fuerzas para la defensa”, afirmó Zelenski durante su intervención en Bucarest en la cumbre del B9, que reúne a nueve países que fueron parte de la URSS o estuvieron bajo su órbita, y ahora son miembros de la OTAN. Zelenski afirmó que su país está muy agradecido por el apoyo que ha recibido desde la invasión rusa en 2022 y recordó a la UE que esa ayuda "no es una pérdida de tiempo". El presidente afirmó que incluso antes de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, Rusia ya tenía aspiraciones territoriales sobre Ucrania. "Nuestra tarea es garantizar que los dirigentes rusos jamás vuelvan a lanzar tales ultimátums, a dominar a sus vecinos ni a iniciar guerras sin consecuencias”, dijo Zelenski.