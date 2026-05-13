Bruselas propone un billete único para viajar en tren por toda la UE

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una reforma de la legislación que aspira a hacer posible la compra de billetes de tren de distintos operadores para un trayecto transfronterizo, con los derechos de los pasajeros garantizados todo el viaje, facilitando así el transporte por ferrocarril en toda la Unión Europea.

Comprar varios billetes de avión, de compañías distintas, para llegar a destino, es relativamente fácil. La misma operación, en tren, sin embargo, a veces, es sencillamente imposible. Eso es lo que quiere cambiar la Comisión, que ha propuesto una reforma de las normas que permita viajar por todo el territorio comunitario con un solo billete.

"La libertad de circulación es uno de los mayores logros de Europa. Hoy damos un paso más allá, haciendo que viajar por los 27 Estados miembros sea más sencillo, inteligente y cómodo para los pasajeros", ha dicho el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, en un comunicado. "Los europeos podrán, con un solo clic, planificar, comparar y comprar viajes multimodales transfronterizos", ha explicado.

En la práctica, la normativa obligará a las compañías de tren a poner sus billetes a disposición de plataformas de venta online. Además, cuando las compañías tengan una cuota de mercado superior al 50%, estas deberán mostrar todas las opciones de la competencia, e incluso vender sus billetes si dichas empresas lo solicitan.

A ojos de la Comisión, "esto contribuirá a garantizar precios competitivos en los billetes de tren, beneficiando a todos los viajeros". Al mismo tiempo, las plataformas de venta de billetes online deberán mostrar sus ofertas "de forma neutral y transparente" y dar "un trato justo" a las empresas de transporte.

Un billete, los mismos derechos

Otro de los problemas fundamentales a los que se enfrentan los pasajeros es que sus derechos estén garantizados en caso de cancelación o retraso cuando viajan con billetes de distintas compañías. La Comisión Europea también quiere solucionar esto.

Lo que plantea el Ejecutivo comunitario es que al comprar un billete de tren con múltiples operadores en una sola transacción, se emita un billete único. Bruselas ha propuesto que los viajeros que tengan ese billete gocen de "la plena protección de sus derechos" en caso de retraso o cancelación cuando pierdan una conexión.

Con las normas actuales, las compañías solo están obligadas a ofrecer compensación por sus propios billetes o cuando se venden de manera combinada. Con las nuevas normas, los derechos estarán garantizados incluso cuando cada trayecto sea operado por una compañía distinta. Los pasajeros deberán tener acceso a asistencia, un cambio de ruta, el reembolso o incluso compensaciones.

La responsabilidad de garantizar esos derechos será compartida. Es decir, si un pasajero pierde una conexión por una interrupción o un retraso, será la compañía responsable del mismo la que se haga cargo del cambio, el reembolso, de las necesidades de alojamiento o de compensación. Mientras que la compañía responsable de la conexión perdida deberá ofrecer alternativas al pasajero para que continúe su trayecto.

Política verde y ciudadana

Esta reforma lograría al mismo tiempo satisfacer una petición de una parte importante de la ciudadanía y contribuir a los objetivos de transición ecológica de la UE, facilitando el transporte por ferrocarril. Un reciente Eurobarómetro apuntó a que un 25% de los europeos reconoció haber tenido dificultades a la hora de reservar billetes que combinan distintas compañías de tren.

"La conectividad ferroviaria no es solo una cuestión de transporte, sino también de cohesión y del mercado único", ha dicho el vicepresidente de la Comisión para la Cohesión, Raffaele Fitto. "Al reducir la fragmentación y hacer menos visibles las fronteras, fortalecemos nuestro mercado interior y garantizamos que vivir en una región fronteriza o en una zona rural no suponga una desventaja", ha insistido.

La medida busca contribuir a fomentar el uso del tren, en pleno impulso de la UE de la electrificación. Una estrategia cuyo principal objetivo es contribuir a los objetivos verdes del bloque, un 25% de las emisiones proceden del transporte, que se ha acelerado como consecuencia de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

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Esto es en cualquier caso solo una propuesta. Con ella arranca el procedimiento legislativo habitual que pasa por una negociación del texto final entre el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos de los 27 países del bloque, y el Parlamento Europeo, elegido por sufragio directo.