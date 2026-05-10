Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski afirma que sanciones contra Rusia y otras formas de presión están dando resultado

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando resultado, y subrayó la necesidad de que la cooperación en Europa siga siendo sólida.

"Está claro que el efecto combinado de las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando los resultados necesarios. ¡Gracias a todos los que están colaborando!", escribió en un mensaje en redes sociales.