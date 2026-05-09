Colombia
Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"
"Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos", dice
EP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que "Hernán Cortés fue un genocida equiparable" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cuenta de la polémica visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México.
"Hernán Cortés fue un genocida equiparable a Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos", ha dicho en un mensaje difundido en redes sociales en respuesta a una información difundida por el diario español 'El País' sobre Ayuso.
Sus palabras se producen después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atribuyera al Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una serie de "presiones claras" que terminaron por provocar la cancelación de lo que restaba de viaje institucional de la presidenta madrileña.
Ayuso decidió "suspender la tercera parte del viaje" a México y volver a Madrid ante un "clima de boicot" del que acusó a Sheinbaum y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano". Fuentes regionales acusaron a la mexicana de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Ayuso, que finalmente decidió no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios".
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