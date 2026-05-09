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Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. / Europa Press

EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saib SaSaib SaifAbukeshek será liberado "en las próximas horas".

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