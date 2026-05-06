Guerra en Oriente Medio
León XIV no cede ante Trump: la Iglesia tiene que pronunciar palabras "claras" sobre la guerra
El Papa se expresa con contundencia tras la última embestida del presidente estadounidense y un día antes de la visita de Rubio
La Iglesia tiene que pronunciar palabras "claras" sobre las víctimas de guerras y violencias. Este es el mensaje que ha enviado este miércoles León XIV en su tradicional audiencia semanal. Ni un atisbo de marcha atrás. El Papa insiste e insiste, sigue hacia adelante. También a pocas horas del encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, previsto para este jueves, supuestamente destinado a enfriar los ánimos entre el Vaticano y Washington tras semanas de tensión.
Han pasado apenas unas veinticuatro horas desde la última embestida de Donald Trump contra él. El martes, el presidente estadounidense ha asegurado que el jefe de la Iglesia católica, compatriota suyo, "pone en peligro a muchos católicos y a mucha gente". Incluso ha deslizado que el Pontífice simpatiza con la idea de que Irán obtenga armas nucleares. Demasiado, incluso, para León.
Con la verdad
León ha respondido enseguida. Primero desde su residencia en las afueras de Roma, en un encuentro improvisado con periodistas. "La Iglesia habla de paz y de Evangelio", no de armas nucleares, ha zanjado. Y ha remachado: "Desde hace años la Iglesia se ha pronunciado contra todas las armas nucleares, por lo que no hay dudas al respecto". Ha ido más allá, rozando la acusación directa: "Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad", ha afirmado. Claro y cristalino como el agua.
Después ha llegado el nuevo mensaje, esta vez desde la plaza de San Pedro, en el marco de la audiencia general. De nuevo, las guerras en el centro; de nuevo, los medios vaticanos han amplificado su discurso. "La Iglesia es sacramento universal de salvación", ha recordado, citando a los padres de la gran reunión reformadora del siglo pasado, el Concilio Vaticano II, para definir a la comunidad eclesial como "signo e instrumento" de la plenitud de vida y de paz prometida por Dios. No como un reflejo perfecto, ha matizado, sino como "germen y comienzo".
Un choque claro
Un choque claro, este, empezado ya en enero pasado con las críticas cada vez más nítidas del Papa a las políticas de inmigración de la Casa Blanca, a la intervención en Venezuela, al ataque a Irán, incluso a la pena de muerte justo cuando cuando el Gobierno Trump tomaba medidas para ampliar los métodos de ejecución de los reclusos federales.
La pena de muerte es "inadmisible" para la Iglesia católica, ha dicho León. "El derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos", ha insistido. Una más. Otra más.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes
- Una joven revela cuánto cobra por limpiar una villa en Ibiza
- Todo a punto para el desalojo del supermercado de Ibiza que funciona como albergue ilegal: cinco años de tensión vecinal, insalubridad y altercados
- Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí
- Graves acusaciones por un local convertido en VPL comprometen al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero
- El PSOE denuncia 'escandalosas' irregularidades en la vivienda del alcalde de Ibiza y le pide explicaciones
- Una mujer, trasladada al hospital de Ibiza al caerse mientras cruzaba el primer cinturón por debajo del paso elevado