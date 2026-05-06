León XIV no cede ante Trump: la Iglesia tiene que pronunciar palabras "claras" sobre la guerra

La Iglesia tiene que pronunciar palabras "claras" sobre las víctimas de guerras y violencias. Este es el mensaje que ha enviado este miércoles León XIV en su tradicional audiencia semanal. Ni un atisbo de marcha atrás. El Papa insiste e insiste, sigue hacia adelante. También a pocas horas del encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, previsto para este jueves, supuestamente destinado a enfriar los ánimos entre el Vaticano y Washington tras semanas de tensión.

Han pasado apenas unas veinticuatro horas desde la última embestida de Donald Trump contra él. El martes, el presidente estadounidense ha asegurado que el jefe de la Iglesia católica, compatriota suyo, "pone en peligro a muchos católicos y a mucha gente". Incluso ha deslizado que el Pontífice simpatiza con la idea de que Irán obtenga armas nucleares. Demasiado, incluso, para León.

Con la verdad

León ha respondido enseguida. Primero desde su residencia en las afueras de Roma, en un encuentro improvisado con periodistas. "La Iglesia habla de paz y de Evangelio", no de armas nucleares, ha zanjado. Y ha remachado: "Desde hace años la Iglesia se ha pronunciado contra todas las armas nucleares, por lo que no hay dudas al respecto". Ha ido más allá, rozando la acusación directa: "Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad", ha afirmado. Claro y cristalino como el agua.

Después ha llegado el nuevo mensaje, esta vez desde la plaza de San Pedro, en el marco de la audiencia general. De nuevo, las guerras en el centro; de nuevo, los medios vaticanos han amplificado su discurso. "La Iglesia es sacramento universal de salvación", ha recordado, citando a los padres de la gran reunión reformadora del siglo pasado, el Concilio Vaticano II, para definir a la comunidad eclesial como "signo e instrumento" de la plenitud de vida y de paz prometida por Dios. No como un reflejo perfecto, ha matizado, sino como "germen y comienzo".

Un choque claro

Un choque claro, este, empezado ya en enero pasado con las críticas cada vez más nítidas del Papa a las políticas de inmigración de la Casa Blanca, a la intervención en Venezuela, al ataque a Irán, incluso a la pena de muerte justo cuando cuando el Gobierno Trump tomaba medidas para ampliar los métodos de ejecución de los reclusos federales.

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La pena de muerte es "inadmisible" para la Iglesia católica, ha dicho León. "El derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos", ha insistido. Una más. Otra más.