En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles 108 drones y tres misiles
Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles contra territorio ucraniano un total de 108 drones de larga distancia y tres misiles, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana, que no específico cuántos de los drones y misiles fueron lanzados después de la medianoche, cuando comenzó el plazo de la tregua propuesta por Ucrania.
Del total de drones, 89 fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania.
Rusia ignora la oferta de tregua ucraniana y continúa sus ataques, según Kiev
Rusia ha ignorado la oferta de tregua del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que entraba en vigor la pasada medianoche y se habría extendido por un plazo indefinido, y ha continuado atacando territorio ucraniano, según ha declarado este miércoles su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, en su cuenta de X.
Albares ensalza el alto el fuego de Zelenski y pide a Rusia que también cese sus ataques
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado este martes que el anuncio del alto el fuego "incondicional" de Ucrania "refleja un compromiso real con la paz" e insta a Rusia a detener sus ataques. En su cuenta de la red X, Albares ha valorado la oferta del gobierno de Volodímir Zelenski de "un alto el fuego indefinido" a partir de la medianoche, sin que Ucrania haya recibido por el momento respuesta de Rusia. Por ello, el ministro ha llamado a Rusia a detener sus ataques también, "dando pasos para poner fin a esta guerra". Sobre el alto el fuego, el Gobierno ucraniano ha aclarado que si recibe "una respuesta recíproca", se continuará cumpliendo.
Lavrov y Rubio debaten por teléfono la situación internacional y las relaciones entre Rusia y EEUU
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que debatieron la situación internacional y el estado de las relaciones ruso-estadounidenses. "Los jefes de Exteriores 'pusieron a punto sus relojes' respecto a la situación internacional actual y las relaciones ruso estadounidenses", informó la diplomacia rusa en una nota publicada en su portal oficial. Además, señaló Exteriores, debatieron el cronograma de contactos bilaterales futuros.
Zelenski informa de un ataque ruso que mató a cinco personas en la ciudad de Kramatorsk
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este martes en sus redes sociales de un ataque ruso contra el centro de la ciudad de Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, que mató al menos a cinco personas e hirió a otras cinco. "En Kramatorsk, en Donetsk, continúan las operaciones de rescate en el lugar del ataque ruso con bombas aéreas. Han atacado simplemente el centro de la ciudad, a la gente", escribió Zelenski en su canal de Telegram.
El presidente ucraniano agregó que el balance de muertos podría incrementarse a medida que avancen los trabajos de rescate. Kramatorsk es uno de los feudos más importantes que Ucrania sigue controlando en la región de Donetsk, de la que Rusia ha conquistado hasta ahora cerca del 80% del territorio. La ciudad, que tenía antes de la guerra 150.000 habitantes, está cerca de la línea del frente y es atacada constantemente por las fuerzas rusas.
Rusia denuncia la muerte de dos civiles en un nuevo ataque ucraniano con drones
Las autoridades rusas han informado este martes de la muerte de dos personas, así como de otra treintena de heridos, como consecuencia de un ataque con drones del Ejército ucraniano sobre la región de Chuvasia. El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikolaev, ha afirmado que el ataque ha supuesto "un desafío sin precedentes" para la región al tratarse del "mayor ataque jamás perpetrado" por las fuerzas ucranianas. "Dos civiles perdieron la vida (...) Otras 32 personas resultaron heridas, entre ellas un niño", ha contado en redes sociales.
Rusia confirma al menos dos muertos y 32 heridos en un ataque ucraniano contra región rusa
El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikoláyev, confirmó este martes la muerte de al menos dos personas y otros 32 heridos en el ataque ucraniano con drones y misiles contra Cheboksari, capital regional a unos 600 kilómetros al este de Moscú.
"Con profundo pesar, dos civiles perdieron la vida. (...) Otras 32 personas resultaron heridas, entre ellas un niño", comunicó en redes sociales.
Anteriormente, el popular canal de Telegram Baza contó hasta dos muertos y otras 34 personas heridas en los ataques con drones y misiles de crucero que impactaron contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés.
Kiev acusa a Egipto de ignorar sus advertencias y aceptar trigo "robado" por Rusia
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reprochó este martes a Egipto que haya permitido descargar en uno de sus puertos a un barco ruso que transportaba grano de un territorio ucraniano ocupado por Rusia pese a las repetidas peticiones de Kiev para que lo impidiera.
"Pese a las repetidas advertencias, al barco ASOMATOS le ha sido permitido descargar 26,9 toneladas de trigo ucraniano robado. Este es el cuarto caso de grano ruso blanqueado en puertos egipcios desde abril", escribió en la red social X Sibiga.
Derriban 10 drones que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este martes diez drones que se dirigían a Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
En los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia, escribió Sobianin en su canal en MAX, el Telegram ruso. Debido a los ataques, fueron suspendidas temporalmente las operaciones en todos los aeropuertos capitalinos.
Muere una civil rusa en la región de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano
Una civil rusa murió este martes tras el ataque de un dron ucraniano de corto alcance en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"Un nuevo ataque deliberado del Ejército ucraniano cobró la vida de una civil... En Shebékino tras el ataque de un dron FPV junto a una casa murió una mujer. Falleció en el lugar antes de que llegara la ambulancia", escribió en Telegram.
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
- Todo a punto para el desalojo del supermercado de Ibiza que funciona como albergue ilegal: cinco años de tensión vecinal, insalubridad y altercados
- Denuncian una 'brutal agresión' homofóba en Formentera
- Cuenta atrás para la Ibiza Medieval: esto es todo lo que se sabe hasta la fecha
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones de su nueva vivienda: "No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida"
- El PSOE denuncia "escandalosas" irregularidades en la vivienda del alcalde de Ibiza y le pide explicaciones
- Una cámara capta el momento en que un coche arrolla a una moto en Ibiza
- Una argentina desvela cuánto paga de alquiler en Ibiza y cuánto consigue ahorrar