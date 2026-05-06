EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Habana tacha de "crímenes internacionales" las órdenes ejecutivas de EEUU contra Cuba

El Gobierno cubano tachó este martes de "crímenes internacionales" y "genocidas" las últimas dos órdenes ejecutivas de Washington con medidas contra la isla: la que le impuso en enero un bloqueo petrolero y la que la semana pasada amplió las sanciones económicas. "Tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales", escribió en redes sociales el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

Consideró asimismo que es "cínico e hipócrita" por parte de EEUU criticar la difícil situación en la isla cuando Washington "lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica", en referencia a las décadas de sanciones. Agregó además que la actual administración estadounidense del presidente Donald Trump contribuye a la devastación del país "aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas".