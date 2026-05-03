Perú se asoma de nuevo a la polarización con el empate técnico entre Fujimori y Sánchez, el candidato de izquierdas

¿Perú se mira en el espejo de las elecciones presidenciales de 2021? Aunque todavía no está completamente definido quién competirá en la segunda vuelta del 7 de junio con la eterna candidata Keiko Fujimori, un sondeo hizo saltar las alarmas. De acuerdo con Ipsos, la hija del extinto autócrata se encuentra en una situación de empate técnico con Roberto Sánchez, nada menos que el candidato de una izquierda de corte nacionalista que, además, reivindica la figura del depuesto y encarcelado presidente Pedro Castillo. Cinco años atrás, Fujimori había sido derrotada en el balotaje por el maestro rural y, como si la historia se repitiera, la líder de Fuerza Popular podría experimentar un escenario similar al que provocó entonces su tercera frustración política. Esa posibilidad eriza a la élite económica. Al escrutarse con extrema lentitud el 97% de los votos, la candidata de Fuerza Popular obtiene el 17%, contra un 12,03% de Sánchez. El ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, todavía pelea por entrar en la recta final. Su candidatura reúne por ahora el 11,87% de los votos. Tan solo 28.000 adhesiones lo separan de Sánchez.

El exalcalde de Lima y exnumerario del Opus Dei agitó el fantasma del fraude. La acusación no ha sido respaldada por la misión de la Unión Europea ni la Organización de los Estados Americanos (OEA). El proceso electoral ha estado no obstante marcado por retrasos y anomalías en actas que pusieron en aprietos incluso judiciales a las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Miles de ciudadanos tuvieron dificultades para votar, especialmente en Lima y sus alrededores. Más de un 5% de las actas se encuentran bajo observación y podrían dar un vuelco al resultado. La consultora informó a su vez que si López Aliaga pasara finalmente a la segunda instancia aventajaría a una Fujimori que, ante todo, aspira a una polarización con Sánchez. Ipsos informó a su vez que un 17% de los entrevistados aseguró que votaría en blanco y un 24% aún no ha decidido a quién elegir el 7 de junio. Se agravaría lo sucedido en la primera vuelta del 12 abril, cuando el 26% de los ciudadanos en condiciones de acudir a las urnas se quedaron en sus casas y prefirieron pagar la multa.

"El país está partido en dos. Los resultados de la ONPE, de momento, no muestran la fractura", señaló Federico Salazar, columnista del diario El Comercio. Y añadió: "Fujimori, a pesar de tener el liderazgo hoy, lo perdería claramente en segunda vuelta".

Similitudes y diferencias con el pasado

Una investigación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) citada por el diario La Repúbica señala no obstante que, si bien una eventual competencia entre Sánchez y Fujimori recuerda lo que ocurrió en ese país en medio de la pandemia, "existen diferencias relevantes entre ambos procesos". Cinco años atrás, Fujimori había obtenido 1.930.762 votos a nivel nacional en el primer turno, contra los 2.724.752 de Castillo. En la actual contienda, la hija de Alberto Fujimori supera los 2,7 millones de votos, lo que supone un crecimiento importante respecto de la anterior elección.

El heredero de Castillo registra una mayor preferencia entre hombres que entre mujeres. El politólogo Jhimer Monzón, director académico de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales Leviatán, dijo a La República que Sánchez ha abordado de forma limitada la problemática de género. "En el debate no mencionó las condiciones laborales, psicológicas y culturales que enfrentan las mujeres peruanas". En lo que respecta a sus votantes, el abanderado de izquierdas registra uno de los respaldos más bajos entre la juventud: apenas un 13,5%.

Fujimori, en tanto, hará valer la tradición de la fuerza fundada por su padre. "Tiene a su favor que es el único actor político que cuenta con una herencia política. No existe otro partido o candidato con ese nivel de continuidad", señaló el consultor Óscar Díaz Moscoso.

Pero la sola posibilidad de que la ONPE termine por confirmar el pase de Sánchez al segundo turno ha provocado una reacción negativa en cadena de los medios limeños. El motivo de su aversión es el mismo que profesaban por Castillo: en caso de llegar al Palacio Pizarro, el candidato de JPP promovería una reforma de la Carta Magna de Fujimori para sentar las bases de un "nuevo comienzo democrático".

El diario El Comercio le ha dedicado varios editoriales. "Sus propuestas, por lo general, apelan a subvertir buena parte del orden institucional del país. Ahí está, por ejemplo, su promesa para indultar al golpista expresidente Pedro Castillo, como si su intento de captura total del poder hubiera sido apenas una pequeña broma transmitida por cadena nacional". Le reprochan también su propuesta de gravar a la minería. "La formulación del planteamiento de Sánchez –con énfasis maniqueo en la identidad y la división internas antes que en la unión y la visión conjunta del país– es un calco de los procesos constitucionales que sufrieron países como Bolivia, Venezuela o Ecuador en el último cuarto de siglo en la vorágine del llamado socialismo del siglo XXI. Sus consecuencias aquí serían las mismas".

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El IEP previene que si los medios de comunicación lanzan, como en 2021, una campaña de desprestigio contra Sánchez "lo único que lograrán será beneficiar al supuesto atacado y perjudicar la candidatura de Fuerza Popular".