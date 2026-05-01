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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
La embajadora de EEUU en Ucrania
El Departamento de Estado de EEUU desmintió este jueves que su principal representante diplomática en Ucrania, Julie Davis, vaya a abandonar el cargo por sus diferencias con el presidente, Donald Trump, después de que un medio reportara esta semana que abandonará la misión en Kiev por los desacuerdos que mantiene con el mandatario. "Es falso sugerir que la embajadora Davis renuncia 'debido a diferencias con Donald Trump'", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, que argumentó que Davis abandonará su cargo como encargada de negocios en la embajada porque se retira.
La tregua del 9 de mayo
La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de declarar una tregua en Ucrania para el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, se implementará independientemente de la reacción de Kiev, anunció este jueves el Kremlin. "Es una decisión del jefe de Estado ruso y se va a implementar", dijo el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, citado por medios locales.
Zelenski condena los ataques rusos contra energía, viviendas y un autobús
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves en redes sociales los ataques rusos de las últimas horas contra ciudades ucranianas como Dnipró, Odesa o Mikoláyiv, que alcanzaron infraestructuras energéticas, residenciales y de transporte.
"Es importante que nuestros socios no olviden que esta guerra continúa todos los días y que necesitamos seguridad cada día. Rusia debe poner fin a esta guerra y sólo la presión puede hacerlo posible", dijo en X Zelenski, que pidió que no se suavicen las sanciones en vigor contra el Kremlin.
El presidente ucraniano recordó que Rusia lanzó durante la noche más de 200 drones y un misil balístico contra la retaguardia ucraniana, y señaló que decenas de personas han resultado heridas en estos nuevos bombardeos.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk, en el marco de sus avances de los últimos meses al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Las tropas rusas han establecido su control sobre la localidad de Korchakivka, en Sumi", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha afirmado además que "la localidad de Novooleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", sin más detalles al respecto.
El anuncio llega un día después de que Moscú anunciara la toma de otras dos localidades en Sumi y Donetsk, ambas llamadas Novodimitrovka, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas derrotas en el campo de batalla.
El Ejército de Ucrania ordena rotaciones obligatorias cada dos meses para los militares en la línea de frente
El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, ha ordenado este jueves limitar a dos meses el despliegue de militares en la línea de frente, una medida con la que las autoridades ucranianas esperan recortar significativamente el tiempo que los soldados pasan en primera línea de combate tras cuatro años de invasión rusa.
"Teniendo en cuenta la preponderancia de los drones en el campo de batalla, la lógica de llevar a cabo operaciones de combate está cambiando. Los conceptos de línea de frente y de las formaciones de combate se han transformado a grandes rasgos. La logística y el movimiento se han vuelto más complicados en el campo de batalla, desde la línea de frente hasta la retaguardia", ha afirmado Sirski en un comunicado.
En este sentido, ha explicado que "para preservar la vida y la salud de los militares en el frente y las líneas de defensa", se ha ordenado "la rotación de los militares". "Los comandantes deben garantizar que se cumplen las condiciones para que los militares mantengan sus posiciones durante dos meses con la rotación posterior correspondiente", ha explicado.
Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre la tregua rusa el 9 de mayo que abordaron Putin y Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa el 9 de mayo de la que, según las dos partes implicadas, hablaron en la víspera por teléfono los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.
"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski, quien dejó claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump.
La alusión de Zelenski al desfile se refiere a la tradicional parada militar que organiza el Kremlin cada 9 de mayo, celebrado en Rusia como el Día de la Victoria, para recordar el triunfo soviético en la II Guerra Mundial sobre los nazis.
Un hombre abre fuego contra un grupo de reclutadores en un pueblo del oeste de Ucrania
Un hombre abrió fuego este miércoles con un arma contra un grupo de militares y efectivos de las fuerzas del orden que realizaban labores de reclutamiento en un pueblo de la región de Rivne, en el oeste de Ucrania, según informó este jueves la Policía ucraniana.
Dos personas resultaron heridas en el incidente y la Policía busca al autor de los disparos.
Según la nota policial, el grupo de militares y policías atacados se acercó al hombre para pedirle la documentación. El varón, que ha sido identificado y tiene 48 años, disparó entonces contra la patrulla.
Heridas 16 personas tras un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania
Al menos 16 personas han resultado heridas este jueves a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Odesa (sur), según han denunciado las autoridades de Ucrania, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha especificado en un mensaje en redes sociales que "el enemigo atacó zonas residenciales e instalaciones civiles en varias partes de la ciudad", con el distrito de Primorski como el más afectado por la andanada de ataques nocturnos.
"Un rascacielos y un edificio residencial de cinco plantas han sufrido daños aquí", ha manifestado, antes de apuntar que también hay daños materiales en "casas privadas y edificios residenciales en el centro de la ciudad", además de impactos en una guardería, un centro comercial, un hotel y un edificio administrativo.
Putin agradece al líder checheno Kadírov su apoyo en Ucrania y le respalda en las elecciones
El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció al controvertido líder de la república de Chechenia, Ramzán Kadírov, por su apoyo a la guerra en Ucrania y le deseó éxitos en las próximas elecciones generales de Rusia de septiembre próximo.
"Quiero agradecerle a usted, a todos los chechenos, a todos los que viven en la república, por su enorme ayuda en la operación militar especial (en Ucrania)", afirmó el mandatario ruso en una reunión sostenida con Kadírov en el Kremlin y transmitida por la televisión pública rusa en la noche del miércoles.
Putin destacó que los chechenos "combaten valerosamente, heróicamente, y como sabemos, son unos verdaderos guerreros".
Ucrania ataca por segundo día consecutivo la refinería de una ciudad rusa en los Urales
Ucrania atacó nuevamente este jueves la refinería de la ciudad rusa de Perm, ubicada en los Urales, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, informaron medios independientes rusos.
Según el canal de Telegram 'Ostorozhno, nóvosti' ('Cuidado, noticias'), sobre las 07:00 hora local (02:00 GMT) se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo.
Las autoridades locales no han comentado ni confirmado esta noticia.
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