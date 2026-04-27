Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Habla el jefe de Hizbulá El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este lunes que no reconocerán las negociaciones directas entre el Líbano e Israel ni sus "resultados", al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz. "Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo", sentenció el clérigo chií en un comunicado.

Las "cartas" de Irán Las autoridades de Irán han apuntado a las "cartas" que aún manejan en caso de reactivación de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho en numerosas ocasiones que Teherán no tiene nada en su mano para negociar un acuerdo beneficioso y haya exigido que acepte sus términos de cara a un acuerdo. "Presumen de cartas. Veamos. Cartas de suministro son cartas de demandas", ha dicho el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, quien ha indicado que Irán ha "jugado en parte" sus opciones en el estrecho de Ormuz y que no ha activado sus opciones sobre el estrecho de Bab el Mandeb y los oleoductos.

La agenda de Netanyahu La comparecencia que tenía previsto realizar este lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio contra él por presunta corrupción ha sido cancelada a raíz de una petición de última hora presentada por sus abogados, después de un parón de más de dos meses en los procedimientos a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán. El tribunal que lleva el caso ha indicado que la decisión ha sido adoptada cerca de hora y media antes de la comparecencia como testigo del primer ministro, tras una petición del abogado de Netanyahu, Amit Hadad, quien presentará en las próximas horas una solicitud formal a tal fin, según ha recogido la emisora pública israelí, Kan.

Irán dice que se han fijado "condiciones específicas" para continuar la negociación El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos". Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra ya en San Petersburgo, dijo que las condiciones de Teherán para las negociaciones "son muy importantes", después de que abandonara Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

El ministro de Exteriores de Irán parte hacia Moscú tras una breve escala en Pakistán El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha partido este domingo desde Pakistán hacia Rusia tras una breve escala en Islamabad, sede de las negociaciones abiertas con Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto bélico. "El ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araqchi, ha partido hacia Rusia al frente de la delegación diplomática", ha informado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. El viaje a Moscú permitirá a Araqchi reunirse con "altos cargos" de la Federación Rusa, abordar las relaciones bilaterales y "los acontecimientos regionales e internacionales".

Muere un soldado israelí en un ataque con drones de Hizbulá en el sur de Líbano El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en el sur de Líbano debido a un ataque con drones cargados de explosivos por parte del grupo chií Hizbulá. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que en el ataque resultaron heridos cinco militares más, entre ellos un oficial. Una fuente militar explicó a EFE que el ataque se produjo con drones cargados con explosivos lanzados por Hizbulá.

Trump afiema que no tiene pisa por alcanzar un acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa. El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington. Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

Dos tercios de los israelíes se muestran insatisfechos con la gestión de Netanyahu Dos tercios (un 66%) de los israelíes se muestran insatisfechos con la gestión de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y un 36% afirma que su opinión sobre el jefe del gobierno ha empeorado desde el inicio de la guerra contra Irán, según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 23 y el 24 de abril a 1.325 israelíes y publicado este domingo, las preferencias de cara a las próximas elecciones de otoño en Israel muestran "una continua erosión del apoyo a Netanyahu, con una popularidad decreciente y derrotas en los enfrentamientos directos contra rivales clave como Naftali Bennett y Gadi Eisenkot".

El ministro de Exteriores de Irán regresa a Pakistán para continuar consultas sobre las negociaciones con EEUU El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, arribó este domingo a Islamabad de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras su visita a Omán. Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA. En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se reunió esta mañana con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, quien pidió "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos, tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.