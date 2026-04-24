Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca Ucrania de noche con 109 drones y bombardea Kiev por la mañana

Rusia lanzó durante la pasada noche y la madrugada de hoy un total de 109 drones de larga distancia y dos misiles balísticos contra Ucrania de los que las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 96.

Dos misiles y diez drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse durante la mañana en Kiev al lanzar las fuerzas rusas una nueva oleada de drones contra varias regiones de Ucrania.