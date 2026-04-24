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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un correo interno del Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar en la guerra contra Irán

El Ejército estadounidense asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes

Un hombre ondea miércoles banderas iraníes en Teherán, el pasado miércoles.

Un hombre ondea miércoles banderas iraníes en Teherán, el pasado miércoles. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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