Delcy Rodríguez anuncia "el fin" de la Ley de Amnistía en Venezuela

"Esta Ley de Amnistía que llega a su fin. Para aquellos casos que estaban excluidos hay otros espacios donde se pueden canalizar". La "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez aprovechó un acto en favor de la reforma judicial para dar por terminado el alcance de una normativa sancionada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 19 de febrero. El anuncio tuvo un alto contenido político y promete controversias. Delcy Rodríguez lo hizo acompañada de su hermano Jorge, principal autoridad de la AN, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el nuevo fiscal general, Larry Davoe, entre otros integrantes del Gobierno surgido del desplazamiento de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"La Ley de Amnistía ha salido muy bien, en cuanto a la cobertura y los beneficiados", sostuvo la mandataria interina, y calculó en 8616 los casos. "Ha sido una de las leyes más intensivas de amnistía aprobadas en el planeta entero", señaló su hermano. Las personas que no han podido acceder al beneficio podrán hacer su petición a través del Programa Convivencia Democrática y Paz. Allí, señaló la "presidenta encargada", habrá "un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia".

El proyecto se aprobó en medio de la fuerte presión norteamericana y como una condición necesaria para estabilizar el país. La normativa contemplaba hechos que cubrían casi toda la era de Hugo Chávez y el propio Maduro. La decisión se conoce cuando todavía existe un gran desacuerdo sobre el verdadero alcance de la ley. Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos no coinciden con el número de beneficiados que aporta el Gobierno. Las cifras oficiales se confunden con el proceso de unas 600 excarcelaciones que comenzaron en diciembre, antes de la captura de Nicolás Maduro, y se extendieron después del 3 de enero. El Foro Penal recordó a su vez el pasado martes que existen todavía 473 personas detenidas por razones políticas y 43 son extranjeras o poseen doble nacionalidad. De ese total, 309 presos no han recibido sentencia. De acuerdo con la oenegé, más de 11.000 personas se encuentran bajo medidas cautelares restrictivas. No pueden abandonar Venezuela o deben presentarse periódicamente ante los tribunales. Justicia Encuentro y Perdón calculó que hay más de 600 ciudadanos encarcelados de manera arbitraria.

Tanto el Foro Penal como otros organismos humanitarios habían considerado en su momento que la Ley de Amnistía era "insuficiente y excluyente", entre otros motivos por no alcanzar a los uniformados.

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"Esta ley está basada en el perdón y la reconciliación nacional, incluso con aquellos que están fuera del país", la defendió Delcy Rodríguez. El abrupto final de la normativa promete nuevas polémicas entre el Gobierno y la oposición.