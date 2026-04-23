Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear". Trump respondió de manera airada al ser preguntado si está meditando usar un arma nuclear contra la República Islámica.

"¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué hacer una pregunta tan estúpida como esa? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué utilizaría un arma nuclear?", respondió Trump a los medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Los hemos diezmado por completo -y con medios muy convencionales- sin ella. No, no la utilizaría. Nunca debería permitirse que nadie utilice un arma nuclear", concluyó el republicano.

Tras el inicio de la guerra, el magnate neoyorquino amenazó en su momento con acabar con la civilización iraní y la Casa Blanca tuvo que puntualizar que no se refería al uso de un arma nuclear.

Durante el acto, Trump insistió en que no siente presión por poner fin al conflicto con Irán, que Washington inició el pasado 28 de febrero, y aseguró que EE.UU. ha estado involucrado en distintas guerras durante años.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la guerra se prolongue después de que ambas partes se estén mostrando por el momento incapaces siquiera de acordar una nueva fecha para negociar en Islamabad y que esto continúe afectando al bolsillo de los estadounidense, consideró que es un precio justo a pagar a cambio de que Irán no posea un arma nuclear. "¿Sabe lo que obtienen (los estadounidenses) a cambio de eso? Un Irán sin armas nucleares que no intente volar por los aires una de nuestras ciudades o que haga estallar todo Oriente Medio", replicó el mandatario, que al inicio de la contienda aseguró que ésta terminaría en un plazo de 4-6 semanas.

El propio presidente estadounidense declaró de manera unilateral una extensión del actual alto el fuego entre su país e Irán y aseguró que lo mantendrá sine die para tratar de alcanzar una acuerdo de paz, aunque a su vez ha amenazado con volver a atacar a la República Islámica si no trae a la mesa una oferta aceptable para la Casa Blanca.

Entre tanto, Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes puedan transitar por el paso marítimo.