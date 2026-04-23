Francia
Macron afirma que abandonará la política cuando termine su segundo mandato en 2027
"No hice política antes y no la haré después". asegura el presidente francés
EFE
El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que abandonará definitivamente la política cuando deje el Elíseo en 2027, al término de su segundo mandato. "No hice política antes y no la haré después", dijo Macron en un encuentro con alumnos en la escuela franco-chipriota de Nicosia, que visitó en el marco de una visita oficial a Chipre ante de asistir a una cumbre europea informal que se celebra hoy y mañana.
Preguntado por un niño por qué quiso ser presidente de Francia, el mandatario explicó que su compromiso político respondió a una motivación concreta: llevar a cabo sus ideas. "Quería que mis ideas pudieran realizarse", señaló, recordando su trayectoria como alto funcionario, asesor presidencial y posteriormente ministro, antes de lanzar su propio movimiento político y acceder a la presidencia francesa en 2017. Macron subrayó que su implicación política "es una cuestión de pasión", centrada en "hacer avanzar al país y a Europa" y en la defensa de valores en los que cree.
En la recta final de su doble quinquenio, Macron reconoció las dificultades de ejercer el cargo durante un periodo prolongado. A su juicio, "lo más difícil" tras casi una década en el poder es "mantener lo que ha funcionado y tratar de ir más lejos", al tiempo que se corrigen los errores. "Hay cosas que no han salido bien, ya sea porque no se explicaron correctamente o porque no eran las adecuadas", admitió Macron, quien se mostró decidido a agotar su segundo mandato implicado plenamente en revisar las políticas menos exitosas y consolidar los avances.
El Palacio del Elíseo difundió el encuentro de Macron con los alumnos del centro escolar franco-chipriota en sus redes sociales.
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