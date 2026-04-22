'Donnylandia': la propuesta de Kiev para renombrar una parte del Donbás en honor a Trump

La región del Donbás es una de las zonas en disputa donde la guerra de Ucrania se vive más crudamente y donde las negociaciones de paz encuentran un escollo que parece insuperable. Las tropas del Ejército ruso controlan la mayor parte de esta región, pero Kiev se niega a ceder por completo el espacio todavía bajo su control, alegando que su ejército tiene todavía capacidad para defenderlo.

Pero aunque la cuestión territorial parece completamente atascada, parece haber surgido una solución excéntrica: nombrar esta parte del Donbás todavía fuera del control ruso como "Donnylandia" ("Donnyland" según el término original en inglés). Una propuesta realizada por los negociadores de Ucrania, sacada a la luz por el diario 'The New York Times' con el objetivo de conseguir la complicidad del presidente de EEUU, Donald Trump.

La idea de 'Donnylandia' –que hace referencia al parque de atracciones de Disneylandia a través de la combinación del Donbás y 'Donny', diminutivo de Donald–, surgió en un primer momento como una broma lanzada por el equipo negociador de Ucrania. Pero, según relata el periódico estadounidense a través de cuatro fuentes cercanas a las conversaciones entre Washington y Kiev, los negociadores enviados por el presidente Volodímir Zelenski siguen aludiendo a la vanidad de Trump –quien ya ha puesto su nombre a varias instituciones norteamericanas– y en los meses posteriores han mantenido el uso del término.

En concreto, la zona referida como 'Donnylandia', consiste en 80 kilómetros de largo y 64 de ancho, y según Ucrania estaría habitada por 190.000 personas. Fuentes consultadas por 'The New York Times' sostienen que la población se habría reducido a menos de 100.000 habitantes a causa del colapso económico en una región muy cercana al frente.

Zona desmilitarizada

En este territorio, aunque Zelenski se ha negado a ceder el control territorial a Rusia, sí ha acercado la posibilidad de instaurar una zona desmilitarizada o de libre comercio fuera del control de Kiev y Moscú. Esta opción se encuentra fuera de la discusión hasta la fecha, puesto que el Kremlin únicamente lo aceptaría en caso de que fueran sus fuerzas armadas y policías quienes lo patrullaran.

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Lejos de ser un caso aislado, la propuesta de 'Donnylandia' se une a una lista que, aunque parezca anecdótica, cuenta ya con varios precedentes. En 2018, cuando el entonces presidente de Polonia, Andrzej Duda, propuso alojar una nueva base militar estadounidense en el país, planteó la idea de llamarla 'Fort Trump'. Un intento de ganarse el favor del republicano que el año pasado siguieron Armenia y Azerbaiyán cuando, durante la firma del acuerdo de paz escenificado en la Casa Blanca, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, presentaron la creación de una ruta comercial entre ambos países que nombraron como "Ruta Trump por la Paz y la Prosperidad Internacionales".