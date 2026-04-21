Maniobras militares de EEUU con drones e IA en Marruecos

Marruecos consolida su papel de punta de lanza en África de la estrategia de defensa y seguridad de EEUU en el continente. Desde la segunda llegada de Trump al poder se han incrementado notablemente las relaciones y los acuerdos entre Washington y Rabat que culminan en las maniobras militares African Lion, que comienzan esta semana frente a Canarias con la innovación tecnológica como principal aspecto de interés en esta edición. Esta cita anual, considerada la mayor maniobra militar del continente vecino, servirá de plataforma de lanzamiento para un programa de formación destinado a oficiales militares africanos. Detrás de esta iniciativa se esconde la voluntad de EEUU de dotar a los países del África Occidental de las capacidades para hacer frente a las crecientes amenazas provenientes del Sahel y hasta las costas atlánticas con la utilización de drones, sistemas de comunicaciones e inteligencia artificial aplicadas a la defensa.

African Lion 2026 cuenta con la participación de más de 10.000 militares procedentes de 20 naciones diferentes. Aunque las maniobras se desarrollan en Marruecos, Túnez, Senegal y Ghana, es en suelo marroquí donde la innovación tecnológica será más palpable y donde más se ha volcado el Ejército de EEUU a la hora de adiestrar a los militares magrebíes. Las Fuerzas Armadas de ese país han confirmado que los ejercicios se llevarán a cabo en Agadir, Tan-Tan, Taroudant, Kenitra y Benguerir, con lo que se aleja la polémica de anteriores ediciones por la incursión de las maniobras en territorio del Sáhara Occidental. Tan-Tan es una de las zonas elegidas y es la que se encuentra más al sur de Marruecos, cerca de la frontera saharaui.

Como aperitivo a los ejercicios African Lion, los gobiernos de Rabat y Washington firmaron la pasada semana en la capital norteamericana "una hoja de ruta de cooperación en materia de defensa" para la década 2026-2036. Uno de los ejes de esta hoja de ruta recién firmada es la modernización de las Fuerzas Armadas del país magrebí, de hecho Marruecos es ya el principal comprador de armamento estadounidense en África y ha elevado considerablemente su gasto en defensa comprando no solo a EEUU sino también a Israel, que también se ha convertido en un socio clave del Gobierno marroquí para el fortalecimiento defensivo del país.

Centro de formación

La firma de este acuerdo ha traído como consecuencia que Marruecos se convierta en sede de un centro de formación en drones para militares de toda África. El gobierno de Trump ha establecido una alianza con el marroquí para habilitar un centro de capacitación para que miembros de los ejércitos africanos se formen con esta tecnología cada vez más utilizada en los conflictos bélicos actuales y que se usa ya de forma generalizada para las estrategias de defensa. Recientemente el Ejército de Tierra español ha adquirido un sofisticado sistema antidrones denominado Aracne por más de 30 millones al tándem empresarial Indra y EM&E Group y Canarias es precisamente uno de los destinos de este operativo con el fin de defenderse de posibles amenazas de estos dispositivos.

Además de elegir a Marruecos como sede de este centro de formación en drones, EEUU también está probando en territorio magrebí sistemas de comunicaciones avanzados y las investigaciones más avanzadas en inteligencia artificial (IA) para uso militar. Antes del inicio oficial de African Lion miembros del ejército norteamericano llevaron a cabo la primera prueba de interoperabilidad para comunicaciones seguras cifradas y enlaces de datos tácticos con un país del continente africano. Se trata del sistema Link 16, que también es utilizado en la OTAN como sistema seguro de comunicación entre los aviones de combate y los operativos en tierra.

La de este año es la edición 22 de estas maniobras militares. Desde su inicio en 2004, African Lion se ha convertido en el principal ejercicio militar del continente con un refuerzo cada vez mayor de las líneas de defensa frente a Canarias. La estrategia creciente de EEUU en el norte de África refleja la importancia de las islas no solo en la seguridad nacional española, sino también en la estrategia internacional para abordar amenazas compartidas como flanco sur de la OTAN.

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El ejercicio African Lion surgió en su momento como unas maniobras bilaterales entre los Marines de Estados Unidos y el ejército de Marruecos. Con el paso de los años el ejercicio fue ampliándose. Se extendió a otros países africanos, y se ha celebrado a la vez en escenarios no sólo de Marruecos, también de Túnez, Senegal y Ghana. Además, ha ido incorporando ejércitos participantes, hasta rondar los 20 entre países de África, otros europeos y miembros de la OTAN, como Reino Unido, Italia y Países Bajos, y hasta Israel, un estrecho aliado de Estados Unidos y también desde hace unos años de Marruecos. La participación de España en estas maniobras ha sido irregular y después de varios años sin participar militares españoles estuvieron en 2025 en Túnez en las maniobras, sin embargo el distanciamiento del Gobierno español de Israel por la guerra en Gaza y ahora en Irán han vuelto a alejar a España de estas maniobras donde Israel tiene un papel destacado.