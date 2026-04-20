Starmer admite que se equivocó al nombrar a Mandelson embajador en EEUU por sus vínculos con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, admitió este lunes ante la Cámara de los Comunes que cometió un error al nombrar a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, en medio de una crisis política después de que se desvelaran los vínculos del diplomático con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y por las dudas sobre cómo se gestionó su evaluación de seguridad.

"En el centro de todo esto hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson", declaró Starmer en el Parlamento. El líder laborista añadió que asume "la responsabilidad de esta decisión" y reiteró sus disculpas a las víctimas de Epstein: "Pido de nuevo perdón a las víctimas de Jeffrey Epstein, a las que mi decisión falló claramente".

La comparecencia del primer ministro llegó tras varios días de presión creciente, después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre el proceso de nombramiento de Mandelson. La polémica se intensificó cuando se supo queel Ministerio de Asuntos Exteriores dio luz verde al diplomático pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes personales, financieros y profesionales.

Un nombramiento bajo sospecha

Starmer aseguró que nunca fue informado de esa recomendación negativa hasta la semana pasada. "Si lo hubiera sabido, no habría seguido adelante con este nombramiento. Esa opinión debería haberme sido comunicada", sostuvo. También calificó de "desconcertante" que funcionarios del Ministerio de Exteriores ocultaran esa información a los altos cargos del Gobierno.

"Dada la gravedad del asunto y la importancia del nombramiento, no puedo tolerar que los funcionarios del Ministerio de Exteriores no me informaran de las recomendaciones de seguridad, pudiendo haber mantenido al mismo tiempo la confidencialidad necesaria que exige el proceso de evaluación", afirmó. A su juicio, "no existe ninguna ley" que impidiera comunicar "con sensatez" ese tipo de advertencias para que los responsables políticos pudieran decidir con conocimiento de causa.

El caso ha dejado a Starmer en una posición especialmente incómoda porque durante meses defendió que en la designación de Mandelson se había seguido el "proceso debido". Ahora, la oposición le acusa de haber mentido o, al menos, de haber ofrecido una verdad a medias. La líder conservadora, Kemi Badenoch, fue especialmente dura: "No preguntó nada sobre la relación de Mandelson con Epstein. No preguntó nada sobre el riesgo que Mandelson suponía para la seguridad. Al parecer, ni siquiera habló con Peter Mandelson antes de su nombramiento. No parece que hiciera ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque no quería saberlo".

Starmer se defendió alegando que, cuando habló de diligencias debidas, se refería a las realizadas por la oficina de su gabinete, no a la evaluación de seguridad elaborada por Verificación de Seguridad Nacional. "No hablé sobre la evaluación de seguridad porque no había visto el expediente relacionado con eso", respondió el premier ante los diputados.

Revelaciones, destituciones y más presión

La crisis se agravó después de que el diario The Guardian revelara que el Ministerio de Exteriores había autorizado el nombramiento en enero de 2025 pese al criterio negativo de los verificadores. Tras esa información, Starmer destituyó el viernes a Olly Robbins, alto funcionario y asesor de la Oficina de Asuntos Exteriores que estaba al frente de los servicios diplomáticos y que había aprobado las autorizaciones de Mandelson pese al suspenso en el proceso de revisión.

El propio primer ministro admitió que, en aquel momento, era habitual que en los nombramientos ministeriales directos la evaluación de seguridad se realizara después del anuncio, pero antes de asumir el cargo. Sin embargo, subrayó que ha cambiado ese sistema tras el estallido del escándalo: a partir de ahora, no se podrá anunciar un nombramiento sin que antes se haya superado la evaluación correspondiente.

A ese frente se suma la publicación de una carta del entonces secretario del gabinete, Simon Case, en la que recomendaba expresamente que la comprobación de seguridad se hiciera antes de confirmar el nombramiento. En ese mensaje advertía de que primero debía facilitarse el nombre del candidato para diseñar un plan que permitiera obtener las autorizaciones necesarias y revisar posibles conflictos de interés u otros asuntos relevantes antes de ratificar la elección.

Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, paseando a su perro cerca de su residencia en Londres / HENRY NICHOLLS / AFP

Crisis política

El escándalo de Mandelson persigue a Starmer desde septiembre, cuando se conoció la profundidad de la relación del ya exembajador con Epstein. La controversia resurgió con más fuerza a finales de enero, tras la publicación en EEUU de nuevos archivos vinculados al caso, y volvió a golpear al Gobierno cuando la Cámara de los Comunes votó en febrero para forzar la divulgación de miles de documentos sobre el nombramiento.

Ahora, la crisis amenaza con erosionar aún más la autoridad del primer ministro en vísperas de unas elecciones locales que se perfilan difíciles para el Partido Laborista. Sus adversarios ya exigen su dimisión, mientras entre sus aliados crece otra pregunta, igual de incómoda: qué más no sabía Starmer sobre una de las decisiones más delicadas de su etapa en el poder.