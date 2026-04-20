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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos un muerto y otro herido en un ataque ucraniano que incendia el puerto de Tuapsé, en el suroeste ruso
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Al menos un muerto y otro herido en un ataque ucraniano que incendia el puerto de Tuapsé, en el suroeste ruso
Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida en la noche de este domingo en Tuapsé, en el suroeste de Rusia, después de que un "masivo ataque con drones", según han denunciado las autoridades regionales, haya alcanzado la ciudad y el puerto de la misma, provocando un incendio en este último.
"Tuapsé ha sufrido otro ataque masivo con drones", ha lamentado en redes el gobernador del krai de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, quien ha señalado que, "según informaciones preliminares, un hombre ha fallecido en el puerto" y "otro hombre ha resultado herido".
Zelenski dice tener contratos sobre drones con Arabia Saudí, EAU y Catar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que su país ha conseguido contratos sobre drones por un periodo de diez años con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar.
"Hemos acordado contratos a 10 años con tres países clave: Arabia Saudí, Emiratos y Catar. Ya hemos recibido solicitudes de once países de Oriente Medio y el Golfo, y estamos mirando gradualmente hacia el Cáucaso", escribió en su cuenta de Telegram.
"Este acuerdo de drones incluye al menos 10 contratos diferentes para la exportación de armamento ucraniano", agregó el mandatario.
Dimite un responsable de Policía en Ucrania tras el atentado que dejó seis muertos en Kiev
El responsable del departamento de patrullas de la Policía de Kiev, Yevgueni Zhúkov, presentó su dimisión este domingo tras el ataque que las autoridades investigan como terrorista que dejó el sábado seis muertos y quince heridos, según el último balance.
Según informó la agencia ucraniana Ukrinform, Zhúkov presentó su dimisión convencido de que esa decisión era "lo justo", al trascender que dos agentes de policía, un hombre y una mujer, abandonaron el lugar del ataque cuando se estaba produciendo.
El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, tachó de "vergonzoso","impropio" y una "desgracia para todo el sistema" las acciones de esa pareja de agentes.
Kiev reivindica un ataque sobre una fábrica rusa de drones en la región de Rostov
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo de un ataque contra un complejo industrial militar de Rusia que causó un incendio en las instalaciones de la fábrica de sistemas militares Atlant Aero, en la región rusa de Rostov. "Se ha atacado la empresa del complejo industrial de defensa del enemigo Atlant Aero" y "como resultado, se produjo un incendio en el recinto de la instalación", indicó en su cuenta de Facebook el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las instalaciones atacadas se encuentran en la ciudad de Taganrog, en la región del suroeste ruso de Rostov, a unos 70 kilómetros del territorio ocupado por Rusia en el este de Ucrania. Según el parte militar, Atlant Aero desarrolla el "ciclo completo de diseño, fabricación y pruebas" de drones modelo Molniya y Orion.
Zelenski denuncia ataques rusos con 2.360 drones, 1.320 bombas y 60 misiles en una semana
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó el territorio de Ucrania con más de 2.360 drones, 1.320 bombas guiadas y cerca de 60 misiles en los últimos siete días, y criticó que se relajen las sanciones contra Moscú tal y como hizo el viernes EE.UU. "Sólo esta semana, los rusos lanzaron más de 2.360 drones, más de 1.320 bombas guiadas y cerca de 60 misiles de diferentes tipos contra nuestras ciudades y municipios", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, en la que criticó que se relajen las sanciones a Moscú. "Seguir relajando las sanciones contra Rusia no se corresponde con la situación real en la guerra y la diplomacia y alimenta la ilusión de la dirección rusa de que la guerra puede continuar", abundó el jefe de Estado ucraniano.
Las Fuerzas Armadas ucranianas derriban 203 drones en ataque nocturno ruso
Las defensas antiaéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron 203 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del sábado a este domingo. Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Telegram, Rusia lanzó en su ataque nocturno un total de 236 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros modelos. La gran mayoría de esos drones, unos 150 en total, eran drones modelo Shahed, de tecnología iraní. Los militares ucranianos registraron 32 impactos de drones en 18 puntos del país, mientras que en otras ocho localizaciones hubo consecuencias por la caída de drones derribados, señaló el parte. El ataque aún continuaba en el momento de la transmisión de la nota castrense.
Un civil muerto en un ataque de un dron ucraniano en Briansk
Un civil ha muerto este sábado en un ataque de un dron ucraniano en Aleshkovichi, en la región rusa de Briansk, según han informado las autoridades rusas.
"Terroristas ucranianos han atacado la localidad de Aleshkovichi, en el distrito de Suzemski, utilizando un dron kamikaze. Lamentablemente ha muerto un civil como consecuencia de este bárbaro ataque", ha explicado el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, en redes sociales.
Bogomaz ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y ha adelantado que se dará todo el apoyo y la ayuda económica necesaria.
Zelenski confirma cinco muertos y diez heridos en el ataque de Kiev
Un hombre abre fuego en Kiev y deja varios muertos y heridos antes de atrincherarse en un supermercado
Un hombre armado mató a varias personas e hirió a un número indeterminado de vecinos de Kiev, antes de atrincherarse en un supermercado, donde se escucharon también disparos, informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.
"Una operación para detener al hombre que abrió fuego, que está actualmente dentro del supermercado, está en curso", escribió Klichskó en su cuenta de Telegram, en la que informó que el suceso dejó "varios muertos y heridos" por el tiroteo.
Muere una civil rusa por el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk
Una civil rusa murió este sábado y otra resultó herida tras el ataque de un dron FPV ucraniano contra un autobús de pasajeros, según denunció el gobernador local, Alexandr Bogomaz.
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron FPV la localidad de Chernoókovo del distrito Klímovski. A consecuencia del ataque bárbaro y deliberado contra un autobús de pasajeros con civiles, lamentablemente murió una mujer y otra resultó herida", escribió en su canal de Telegram.
Según Bogomaz, la herida fue trasladada a un hospital donde "recibió la atención médica necesaria".
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