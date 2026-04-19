Mueren ocho niños de entre 1 y 14 años en un tiroteo masivo en Luisiana

Ocho niños de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, según reportes de la Policía de esa localidad, que calificó el suceso como un "altercado doméstico".

Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga y fue abatido por agentes durante la persecución.

Las autoridades locales han explicado que acudieron al lugar de los hechos tras recibir informes de un altercado doméstico y han confirmado que algunos de los niños asesinados durante el tiroteo, que tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana en la localidad de Shreveport, eran familia del agresor. Las únicas supervivientes del suceso son dos mujeres adultas, una de las cuales se encuentra en estado crítico.

El portavoz de la policia explicó en rueda de prensa que el escenario del crimen abarca tres viviendas diferentes, incluida una en la que intentó refugiarse una de las mujeres tras el tiroteo. Al intentar huir, el sospechoso robó un vehículo a punta de pistola y se dirigió a una localidad vecina, lo que dio inicio a una persecución que concluyó cuando los agentes consiguieron abatirlo.

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“Esta es una situación trágica, tal vez la peor situación trágica que hayamos tenido”, expresó Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad en el noroeste de Luisiana con aproximadamente 180.000 habitantes. “Es una mañana terrible”. “No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así”, añadió el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “Estoy consternado”, añadió.