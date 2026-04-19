Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un civil muerto en un ataque de un dron ucraniano en Briansk

Un civil ha muerto este sábado en un ataque de un dron ucraniano en Aleshkovichi, en la región rusa de Briansk, según han informado las autoridades rusas.

"Terroristas ucranianos han atacado la localidad de Aleshkovichi, en el distrito de Suzemski, utilizando un dron kamikaze. Lamentablemente ha muerto un civil como consecuencia de este bárbaro ataque", ha explicado el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, en redes sociales.

Bogomaz ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y ha adelantado que se dará todo el apoyo y la ayuda económica necesaria.