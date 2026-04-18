En redes sociales
Trump dice que "da pena ver" a España por sus "desastrosas" cifras económicas
El presidente estadounidense ha vuelto a criticar al país por r"no contribuir prácticamente nada a la OTAN"
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN".
Trump ha repetido así una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.
"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha manifestado en su plataforma Truth Social.
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad
- No te quedes sin visitar el Barco-museo en Ibiza: así puedes reservar tu plaza
- Alarma por un incendio en una vivienda abandonada en el centro de Ibiza
- Los hermanos Marí, del Grupo de Empresas Alonso Marí de Ibiza, premio a la diversificación
- La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos
- Cinco años de la gran apuesta por la sobrasada de 'porc negre' y la ganadería de Ibiza