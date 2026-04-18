Vida extraterrestre
Trump anuncia que hará públicos documentos "muy interesantes" sobre ovnis
El mandatario asegura que la desclasificación se llevará a cabo "muy pronto"
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este sábado que el Departamento de Guerra dará a conocer varios documentos relacionados con los ovnis. Desde Phoenix, Arizona, el presidente mencionó que el responsable de esta desclasificación sería el secretario Pete Hegseth.
Trump ha asegurado que los documentos del Pentágono se publicarán “pronto”, aunque no ha ofrecido fechas concretas. También ha calificado los archivos sobre ovnis de “muy interesantes”: “Hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y los primeros documentos se publicarán muy pronto. Así podrán comprobar si ese fenómeno es cierto. Ya lo descubrirán”.
En febrero del 2026, el presidente había anunciado que buscaría publicar los documentos disponibles sobre ovnis. Días antes del anuncio, el expresidente Barack Obama había comentado en una entrevista que los extraterrestres existían, aunque no necesariamente indicó que estos hubiesen llegado a la Tierra: “Son reales, pero yo no los he visto”.
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