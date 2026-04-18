Ucrania
Un hombre abre fuego en plena calle de Kiev y deja dos muertos y cinco heridos antes de atrincherarse en un supermercado
El atacante todavía no ha conseguido ser reducido y la acción sigue en curso, según informó el alcalde Vitali Klitschko
EP
MADRID
Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a dos personas han muerto y herido por el momento a otras cinco en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.
En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el alcalde ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado y la Policía todavía no ha conseguido reducirlo.
Fuentes médicas han confirmado por el momento dos fallecidos y cinco transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad
- No te quedes sin visitar el Barco-museo en Ibiza: así puedes reservar tu plaza
- Alarma por un incendio en una vivienda abandonada en el centro de Ibiza
- Los hermanos Marí, del Grupo de Empresas Alonso Marí de Ibiza, premio a la diversificación
- La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos
- Cinco años de la gran apuesta por la sobrasada de 'porc negre' y la ganadería de Ibiza