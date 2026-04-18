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Ucrania

Un hombre abre fuego en plena calle de Kiev y deja dos muertos y cinco heridos antes de atrincherarse en un supermercado

El atacante todavía no ha conseguido ser reducido y la acción sigue en curso, según informó el alcalde Vitali Klitschko

Imagen de archivo de la Policía de Kiev.

Imagen de archivo de la Policía de Kiev. / Europa Press

EP

MADRID

Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a dos personas han muerto y herido por el momento a otras cinco en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el alcalde ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado y la Policía todavía no ha conseguido reducirlo.

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Fuentes médicas han confirmado por el momento dos fallecidos y cinco transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.

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