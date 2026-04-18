Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán reimpone un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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El jefe del Ejército de Pakistán concluye su visita a Irán tras pedir la "desescalada" urgente El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, concluyó este sábado una visita oficial de tres días a Teherán en la que urgió a la "desescalada" y al diálogo, a solo cuatro días de que expire el cese al fuego técnico entre Irán y Estados Unidos. Munir, que viajó acompañado por el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, mantuvo encuentros con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y la cúpula diplomática y militar del país. Según el comunicado oficial de la oficina de comunicación del Ejército (ISPR), las discusiones se centraron en la búsqueda de una paz sostenible, con especial énfasis en el "entorno de seguridad regional en evolución y las medidas de colaboración destinadas a promover una paz y estabilidad duraderas". El mariscal paquistaní "subrayó la necesidad del diálogo, la desescalada y la resolución pacífica de los asuntos pendientes a través de compromisos diplomáticos sostenidos", señaló la nota oficial.

Bosnia y Kosovo concretan su próximo despliegue en la fuerza de estabilización para Gaza Las autoridades de Bosnia y Kosovo han concretado en las últimas horas sus futuros despliegues en la llamada Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, el contingente encargado de mantener la paz en el enclave palestino siguiendo los pasos del plan de paz confeccionado por Estados Unidos. Por la parte de Bosnia, el ministro de Defensa, Zukan Helez, tras reunirse en Washington D.C. con el representante del Departamento de Estado, Stanley Brown, ha explicado que "los preparativos para dicha misión están muy avanzados y esperamos que más de 60 miembros de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina participen en ella", según un comunicado de la cartera dirigida por Helez. En el caso de Kosovo, el Parlamento kosovar ha votado a última hora de este viernes por abrumadora mayoría (89 votos a 0) a favor del despliegue, según ha hecho saber la cámara en su página web.

Albares pide prudencia con Ormuz y dice que las negociaciones requerirán tiempo El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha pedido este sábado ser "prudentes" con las predicciones sobre el estrecho de Ormuz y auguró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán requerirán "mucho tiempo". Lo dijo este sábado en declaraciones desde la Global Progressive Mobilisation, en Barcelona, después de que Irán haya anunciado que cierra de nuevo el estrecho ante el bloqueo naval de Estados Unidos. "La situación es extremadamente compleja. Cualquier negociación diplomática va a requerir mucho tiempo, y por eso es tan importante tener una posición como la que tiene la política exterior de España, clara, coherente y basada en los principios que rigen y han regido el paso en todos los estrechos", ha afirmado. Así, defendió que el paso por Ormuz tiene que ser "libre, seguro, sin ningún tipo de canon", y ha llamado a retomar las negociaciones.

Irán reimpone un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EE.UU. Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes. “El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. EFE

Irán reabre parcialmente su espacio aéreo tras el cierre por la guerra Irán anunció este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado en las últimas siete semanas debido a la guerra con Estados Unidos e Israel, y permitirá el paso de vuelos internacionales por la parte oriental del país. “El espacio aéreo del país y varios aeropuertos han sido reabiertos a partir de las 7:00 de la mañana de hoy, hora local (3:30 GMT)”, informó la Aviación Civil iraní, según reportó la agencia Tasnim. La organización indicó que las operaciones se restablecerán de forma gradual y que el tránsito de vuelos internacionales a través del espacio aéreo iraní está permitido en las rutas situadas en el este del país. Según la Aviación Civil, la reapertura se decidió tras una evaluación de las condiciones de seguridad realizada por el comité de coordinación civil-militar. Asimismo, señaló que la reanudación completa de las operaciones dependerá de la preparación técnica y operativa de los sectores civil y militar encargados de la gestión aeroportuaria.

Trump dice que la OTAN le ha ofrecido ayuda, pero que ahora no la necesita El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a criticar este viernes a la OTAN diciendo que recientemente le ofrecieron ayuda para la guerra en Irán y aseguró que "hace dos meses lo necesitaba y no ahora".

Trump dice que EEUU obtendrá uranio enriquecido aliándose con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que entrarán a Irán para obtener el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido, y que lo trasladarán a su país aliándose con la república islámica.

El S&P 500 supera por primera vez los 7.100 puntos tras la reapertura de Ormuz Wall Street cerró este viernes en verde y el S&P 500 superó por primera vez los 7.100 puntos, después de que Irán anunciara hoy la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos. Al término de la sesión, el S&P 500 subió un 1,2%, hasta 7.126 puntos; el Dow Jones de Industriales ganó un 1,8%, hasta 49.447 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,5%, hasta 24.468 enteros.

Trump, sobre España: "¡No estuvieron ahí para nosotros!" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. "¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español. El titular del artículo señalaba que "el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes", acompañado por una fotografía de la ministra, Margarita Robles.