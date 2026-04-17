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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel

El presidente de EEUU espera que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" y dice que podría recibir a líderes de Israel y Líbano en los "próximos 4 ó 5 días"

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán / Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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