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El segundo de la semana

Un alumno de catorce años mata a cuatro personas e hiere a veinte en un colegio turco

Los hechos han tenido lugar en la provincia turca de Kahramanmaraş y la agencia Ihlas afirma que la situación es "caótica"

Al menos seis heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía.

Al menos seis heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía. / EFE

EFE

Ankara

Al menos cuatro personas han muerto y veinte han resultado heridas - tres en estado crítico - en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió también durante el ataque. 

"Lamentablemente, hay algún fallecido y heridos", declaró a los medios el gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, que no precisó el número de víctimas.

La agencia Ihlas afirma que hay muchos heridos y varios muertos y que la situación es "caótica".

"Podemos decir que hay algunos fallecidos, pero no podemos dar una cifra exacta. Podemos decir que el suceso ha terminado, pero no sabemos si el atacante permanece en la escuela o si ha sido trasladado por la Policía", ha indicado Elif Ayşenur, periodista local de ese medio, a la emisora NTV.

Esa cadena había cifrado previamente en seis el número de personas heridas, mientras que varios diarios locales hablan también de un número indeterminado de fallecidos.

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Según Ayşenur, hay informaciones no confirmadas de que el agresor fue reducido por un docente del centro escolar.

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