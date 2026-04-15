Visita a España
María Corina Machado no se reunirá con Sánchez: "En determinados momentos no conviene"
La líder opositora venezolana sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox)
EP
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha confirmado este miércoles que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España este fin de semana, donde sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox).
En una entrevista en la 'Cadena Cope', Machado ha defendido que "el objetivo superior" es la libertad de Venezuela y, ahora, "lo que conviene a los efectos" es "acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad".
"Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", ha respondido la líder opositora.
- Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
- En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: 'No se movía' y 'sangraba por la cabeza', según el 061
- Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
- La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària
- El botellazo que sacude Ibiza: el juez de línea denuncia al segundo entrenador de fútbol del Luchador
- La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones