Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los principales servicios rusos en internet dejan de funcionar con las VPN activadas

Los principales servicios rusos en internet han dejado de funcionar si están activadas las aplicaciones VPN (Virtual Private Network), la principal vía que tienen los rusos para eludir el bloqueo de aplicaciones como Telegram o WhatsApp u otros recursos, según constataron hoy varios medios.

Los primeros en detectar esta situación fueron las publicaciones 'Ostorozhno, nóvosti' y RusNews, que observaron que cuando están conectados las VPN no funcionan los servicios de Yandex (el principal buscador en Rusia, con todo un ecosistema de aplicaciones), el sistema de correo electrónico Mail.ru, la red social VK (el Facebook ruso), tiendas digitales y aplicaciones bancarias.

'Ostorozhno, nóvosti' indicó que al intentar abrir la aplicación del mercado digital Wildberries aparece un mensaje de "acceso restringido" con llamados a desconectar la VPN.