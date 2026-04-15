EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Un opositor venezolano dice que es necesario que EEUU levante las sanciones contra el Banco Central

El secretario general del partido Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, dijo este martes que es una "necesidad imperiosa" levantar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), impuestas desde 2019 por el Gobierno de Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, el exdiputado señaló que el retiro de estas medidas debe ser complementado con la recuperación de la autonomía del BCV, lo que debe garantizar que se detendrá el financiamiento del déficit fiscal al Ejecutivo con emisión de dinero digital "sin respaldo", el cual, sostuvo, es altamente inflacionario.

"Con alta inflación no habrá estabilización, ni recuperación", añadió el opositor, pues el índice nacional de precios al consumidor cerró el 2025 en más de 400%.