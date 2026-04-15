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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

El presidente de Estados Unidos dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán / Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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Trump insiste en que la OTAN no apoyó a EEUU en Irán y que tampoco lo hará en el futuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza. "¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!", criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas. De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel". El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento. Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán.

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