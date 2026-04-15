Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Europa prepara un plan para desbloquear Ormuz después de la guerra y sin EE.UU. Francia y el Reino Unido preparan un plan para desbloquear el estrecho de Ormuz una vez que la guerra contra Irán haya terminado y sin involucrar a EE.UU., un proyecto al que probablemente se unirá Alemania y que podría requerir un mandato de la ONU o de la UE. El diario The Wall Street Journal (WSJ) publica este miércoles detalles de esa iniciativa europea, que, tal y como adelantó este martes el Elíseo, empezará a tomar forma durante una videoconferencia que presidirán este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Esa misión será "puramente defensiva", buscará restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz e implicará a países "no beligerantes", lo que dejaría al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, concretó la oficina de Macron.

Trump insta al Papa León XIV a tener en cuenta que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este martes contra el Papa León XIV para instarle a tomar en consideración que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes", cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización hasta la fecha, en el marco de la escalada dialéctica emprendida por el inquilino de la Casa Blanca esta misma semana al calificar al Sumo Pontífice de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior". "¿Podría alguien decirle al Papa León XIV que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes y totalmente desarmados en los últimos dos meses?", se ha preguntado el magnate republicano calificando de "absolutamente inaceptable" que Irán posea una bomba nuclear. Donald Trump se ha pronunciado así en un nuevo ataque frontal contra el Papa León XIV después que el líder del Vaticano se manifestara la pasada semana en contra de la guerra en países como Ucrania, Líbano o Sudán, y también de la violencia en Irán.

La OIEA urge verificar un posible acuerdo sobre enriquecimiento de uranio con Irán El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, subrayó este miércoles la necesidad de verificar un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos sobre el enriquecimiento de uranio, y señaló que una potencial suspensión del programa es una "decisión política". "Sin verificación, todos los acuerdos no son más que papeleo", dijo Grossi en una rueda de prensa en Seúl, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Si Washington y Teherán llegan a un trato, añadió, el OIEA "pedirá poder cooperar en materia de verificación y salvaguardas". Preguntado sobre una posible suspensión del enriquecimiento de uranio, Grossi se limitó a decir que sería "una decisión política", sin dar más detalles sobre la postura del organismo, según fue citado por el diario local Chosun Ilbo.

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "paralizado por completo" su comercio marítimo El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo al estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones celebradas el sábado en Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz. "En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar. Asimismo, entre los recursos desplegados para este bloqueo "imparcial" contra los buques de todas las naciones que entran o salgan de las zonas costeras o de los puertos de Irán, el CENTCOM ha destacado los destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, buques que cuentan, típicamente, "con una tripulación de más de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas", según ha manifestado el órgano militar.

Trump insiste en que la OTAN no apoyó a EEUU en Irán y que tampoco lo hará en el futuro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza. "¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!", criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas. De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel". El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento. Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán.

Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas. "El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril. "Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl. El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.

Wall Street cierra en verde ante una posible nueva ronda de negociaciones de EEUU e Irán Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,66% mientras que los inversores esperan con optimismo una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y acogen positivamente los buenos resultados de la banca. Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 317 puntos, hasta los 48.535; el selectivo S&P 500 sumó un 1,18%, hasta los 6.967 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,96%, hasta los 23.639.

El petróleo de Texas cae un 8,5% por las expectativas de que EEUU e Irán vuelvan a negociar El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 8,5%, hasta 91,28 dólares el barril, por las expectativas del mercado de que EEUU e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando el estrecho de Ornuz. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EEUU, recortaron 7,8 dólares respecto a la jornada del lunes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra se reanudarán de nuevo en Pakistán en los próximos dos días, aunque descartó que él mismo se vaya a personar en esa posible reunión.

Israel yLíbano acuerdan volver a reunirse tras sus contactos en Washington Los Gobiernos de Israel y de Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz mantenidas este martes en Washington, anunció Estados Unidos, que actúa como mediador. "Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.