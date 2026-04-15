Un día de teletrabajo y transporte público más barato: la receta de Bruselas contra la crisis energética

La Comisión Europea propondrá la próxima semana a los gobiernos imponer al menos un día de teletrabajo obligatorio a las empresas, rebajar o incluso hacer gratuito el transporte público para los colectivos más vulnerables, además de cerrar los edificios públicos cuando sea necesario, según ha adelantado el diario 'El País'.

Según cálculos del propio Ejecutivo comunitario, la factura de combustibles fósiles les ha costado a los países europeos 22.000 millones extra como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. A pesar de la tregua pactada entre Estados Unidos e Irán, la obstrucción del Estrecho de Ormuz y la tensión en la zona mantienen los precios disparados.

El pasado lunes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, adelantó que su equipo estaba ultimando los detalles de un paquete de medidas que permita bajar la factura. Ese paquete está siendo todavía definido. Bruselas asegura en que Europa no tiene un problema de suministro, pero la alemana insistió en que la energía más barata es la que no se gasta y por eso la fórmula pasa por ahorrar.

Teletrabajo y transporte gratis

De confirmarse, el Ejecutivo pedirá a las empresas que introduzcan al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Una medida que el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ya planteó hace algunas semanas cuando instó a los gobiernos europeos a aplicar, "en la medida de lo posible", las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía.

Bruselas también planteará que las instituciones cierren edificios públicos cuando sea necesario. Estas medidas, como ajustar la temperatura de calefacciones y aires acondicionados, ya se plantearon durante la crisis de 2022, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Otra de las medidas que plantearía Bruselas, según informa 'El País', sería abaratar el transporte público. E incluso, propondría hacerlo gratuito para algunos colectivos.

Ayudas de Estado

La Comisión discutirá a lo largo de esta semana con los gobiernos europeos cómo relajar las normas que regulan las ayudas de Estado para poder apoyar a los colectivos más afectados. Von der Leyen aseguró que espera hacer efectiva esa relajación, temporal, este mismo mes de abril.

El borrador, publicado este lunes, plantea que los gobiernos puedan apoyar a los sectores más afectados cubriendo parte de los costes por el aumento de los precios del combustible, o los fertilizantes, como por ejemplo en el transporte o la agricultura, y la electricidad en el caso de industrias de alto consumo energético.

Además, la Comisión evaluará "caso por caso" medidas temporales como subvencionar el coste del combustible para la generación de electricidad a partir de gas. En la práctica, esto deja en manos de los gobiernos, y su margen presupuestario, poder dar soporte a los sectores más afectados.

La alemana advirtió en cualquier caso que había que limitar las ayudas económicas "para evitar el deterioro del déficit público". De hecho, a ojos de la presidenta "en este momento no se dan las condiciones para activar medidas alternativas como la Cláusula General de Escape o las Cláusulas Nacionales de Escape". Algo que Bruselas sí permite para aumentar el gasto en defensa.

Impuestos a las eléctricas

Durante una comparecencia ante los medios, la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, ha evitado entrar en detalles sobre el contenido del paquete. Sí ha adelantado que combinará reformas estructurales necesarias con medidas a corto plazo. "La recomendación general de moderación, contención, ahorro y eficiencia, es una recomendación que es útil", ha dicho sobre las posibles medidas que planteará el Ejecutivo.

Respecto a la posibilidad de permitir un impuesto sobre los beneficios extra a las eléctricas pero el aumento del precio del gas, tal y como plantea España, Ribera ha dicho que "hay voluntad de respaldar una medida de estas características". La vicepresidenta ha reconocido que la medida se evalúa teniendo en cuenta la gravedad de la situación respecto a la última vez que se usó, en 2022.

Otra cuestión que estará previsiblemente sobre la mesa es permitir rebajas fiscales. Von der Leyen ya planteó esta posibilidad a los líderes durante una cumbre el pasado mes de marzo, donde abrió la puerta a aliviar la carga de los hogares rebajando los impuestos especiales.

Según 'El País', Bruselas propondrá otras fórmulas para que los gobiernos puedan proteger a los colectivos más vulnerables, introduciendo precios regulados para hogares con bajos ingresos. También plantearía medidas para prevenir la desconexión así como dar asesoramiento para escoger la tarifa más favorable o evitar los picos de consumo, como ocurrió en la crisis de 2022.

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La propuesta final está prevista para el miércoles de la semana que viene. El viernes, los líderes se dan cita en Chipre donde debatirán la situación en Oriente Medio, el impacto para la economía europea y cómo hacer frente a los costes extra. La receta a largo plazo a ojos de la Comisión, en cualquier caso, sigue pasando por invertir --dinero público y privado-- en energías renovables, que son las que se producen en territorio comunitario.