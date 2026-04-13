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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania derriba o neutraliza 87 de los 98 drones lanzados por Rusia durante la noche
Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 98 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 87, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de nueve drones en nueve localizaciones, así como la caída de fragmentos en una. El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 00.10 horas del lunes 98 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Oriol, Briansk, Kursk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Alrededor de 65 de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram, en el que la Fuerza Aérea alerta de que el ataque continúa con la presencia de varios vehículos aéreos no tripulados rusos en el espacio aéreo ucraniano.
Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre seis regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche tras el fin de la tregua pascual en Ucrania. "Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 33 drones ucanianos de ala fija", informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el mando castrense ruso, los artefactos aéreos fueron derribados sobre las regiones de Bélgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Smolensk y la anexionada península de Crimea. En la región fronteriza de Bélgorod una mujer resultó levemente herida tras la explosión de un dron, según las autoridades locales. "En la ciudad de Gráivoron una civil resultó lesionada a consecuencia de la detonación de un dron. La mujer recibió una herida de esquirla en la oreja y un barotrauma", escribió en la red de mensajería rusa MAX el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
Suecia permite seguir navegando a un carguero que iba de Rusia a Canarias
Las autoridades suecas han permitido seguir navegando a un carguero procedente de Rusia con destino a la isla española de de Gran Canaria, que fue abordado este domingo, después de que el capitán admitiese haber lanzado residuos al mar Báltico de manera ilegal.
El fiscal Hakan Andersson declaró a la agencia sueca TT que el capitán del barco, que navega bajo bandera panameña, ha admitido al ser interrogado que ha cometido una negligencia constitutiva de delito.
El Kremlin carga contra la UE
El Kremlin aseguró este domingo que a la Unión Europea (UE) se le han acabado tanto el gas y el petróleo baratos rusos, como la seguridad gratuita de manos de Estados Unidos, el país más poderoso de la OTAN. "Estados Unidos los dejó sin seguridad gratuita. Renunció ella misma (la UE). A lo nuestro -hidrocarburos- renunciaron ellos mismos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública rusa.
El Kremlin descarta prolongar la tregua pascual
El Kremlin descarta la prolongación de la tregua de 32 horas una vez expire en la medianoche de este domingo de Pascua ortodoxa, la festividad religiosa más importante en Rusia y Ucrania. "La operación militar especial continuará una vez expire la tregua, hasta que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski se arme de valor y asuma su responsabilidad", en alusión a la retirada de sus tropas del Donbás, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública rusa.
Suecia aborda un carguero sospechoso
La Guardia Costera sueca ha abordado este domingo un carguero procedente de Rusia que navegaba bajo bandera panameña con destino a la isla española de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la sospecha de estaba lanzando residuos al mar Báltico de manera ilegal. En un comunicado, la Guardia Costera anunció este domingo que la víspera había descubierto, gracias a imágenes tomadas desde un avión, que el 'Hui Yuan' estaba tirando al agua residuos de carbón, contraviniendo así las leyes medioambientales.
Zelenski felicita la Pascua ortodoxa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo a los ciudadanos de su país con ocasión de la Pascua ortodoxa, la quinta que transcurre desde que empezó la guerra, y manifestó el deseo que el año que viene esta festividad central para los cristianos ortodoxos se pueda celebrar en paz. "Ucrania se mantiene firme, resuelta, inquebrantable, a sabiendas de para quién y por qué lo hace. Para que la quinta Pascua en tiempos de guerra se vea seguida por una primera Pascua en paz", dijo en un mensaje grabado junto con su esposa, Olena Zelenska, en la catedral de Santa Sofía de Kiev.
Los reproches de Rusia
El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo al Ejército ucraniano de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego que entró en vigor este sábado, justo después de que Kiev denunciara por su parte que Moscú cometió casi 500 violaciones de la tregua. "En total, entre las 16.00 del 11 de abril (cuando comenzó la tregua) y las 08.00 del día 12 se han registrado 1.971 violaciones del alto el fuego por parte del ejército ucraniano", señala la nota castrense.
Un alto el fuego frágil
Durante la primera jornada de la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin, Rusia ha violado el alto el fuego casi 500 veces, ha afirmado el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "A partir de las 4:00 PM (hora local de Kiev, 13:00 GMT), se han registrado 469 casos de violaciones del alto el fuego", señaló la institución castrense en un parte publicado a última hora del sábado.
Al menos cinco muertos en ataques rusos en territorio ucraniano
Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas como consecuencia de ataques rusos en suelo ucraniano, según han denunciado las autoridades ucranianas. Moscú, por su parte, ha asegurado que hasta cinco personas han resultado heridas en ataques ucranianos durante la tregua de la Pascua ortodoxa anunciada por ambas partes.
Tres personas han muerto por un ataque ruso en Jersón, incluido un conductor de autobús. Un dron FPV atacó su vehículo sobre las 15.30 horas, según ha informado la Fiscalía Regional de Jersón en redes sociales. Las autoridades regionales de Jersón han denunciado bombardeos de aviación, artillería y drones.
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